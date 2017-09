A Nobel-díjas tudós emlékére elismerést alapítottak magyar orvosok számára - Szegedre látogatott Szent-Györgyi özvegye

Várják a jelöléseket

A Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány mától január 16-áig várja az orvos-beteg kapcsolatról szóló személyes történeteket és a jelöléseket a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra. Két szakmai és hét társadalmi díjat osztanak majd ki, egyenként 300 ezer forint értékben, melyet a győztesek kutatásokra fordíthatnak. A történeteket a www.szentgyorgyialbertdij.hu oldalon lehet feltölteni, és itt található meg a postai cím is, ahová szintén el lehet küldeni a nevezéseket.

Szent-Györgyi Albert 80 évvel ezelőtt vehette át Nobel-díját. Az évforduló alkalmából orvosi díjat alapítottak: a Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány jövő áprilisban, az egészségügyi világnapon adja át kilenc magyar orvosnak a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat. Az elismerésre betegtörténetekkel lehet nevezni a legkiválóbb szakembereket, a jelöltekre pedig szavazni lehet majd.A díjat bejelentő sajtótájékoztatónak neves vendége volt: a szegedi gyógyszergyártó cég meghívta a városba Marcia Szent-Györgyit, a Nobel-díjas magyar tudós özvegyét. Az asszony nem szeret nyilvánosan beszélni, interjúkat is ritkán ad, most azonban készségesen idézte fel több mint 30 éve elhunyt férjéről emlékeit. – Kicsit fáj ez a nosztalgia, de mivel nagyon szerettem, szeretek rá emlékezni, és akarok is mindenre, amire csak tudok – beszélt lapunknak ezzel kapcsolatos érzéseiről.– Imádta a tudományt, ezért élt – mesélt férje elhivatottságáról. – Az első világháborúban karon lőtte magát, hogy a tudománnyal foglalkozhasson. A második világháborúban viszont menekülnie kellett: éjszaka, hóban szaladt, hogy megmentse édesanyja életét. A békéért egész életében kiállt. Ahogy fogalmazott: ha nem is tudjuk szeretni szomszédjainkat, legalább békén kell hagyni őket.Marcia Szent-Györgyi úgy fogalmazott, ha valaki annyira közel van valakihez, mint ő volt férjéhez, fel sem tudja fogni a másik intelligenciáját. – Azt viszont biztosan tudom, hogy az a tudás, amivel rendelkezett, a gyerekkorából származik, vagyis Magyarországon szerezte.Az özvegy nem először járt Szegeden, 20 éve már ellátogatott a városba. Most két napra érkezett, tegnap pedig már több, férjével kapcsolatos helyszínt is bejárt. – Fényképezkedtünk a szobránál, és megnéztük Klauzál téri egykori lakását is. Azt mesélték, kiállt az ablakba, és onnan szólongatta a lent sétáló lányokat. És ezt el is hiszem, mert pont ilyen volt – nevetett. A sajtótájékoztató után tudta meg, hogy a városban berendeztek két Szent-Györgyi-szobát is – mint mondta, azokat is mindenképpen szeretné meglátogatni.Marcia Szent-Györgyi egyébként nem érkezett üres kézzel a városba, ahol néhai férje diplomázott, majd professzorként és rektorként is dolgozott: elhozta azt a frakkot, melyet Szent-Györgyi Albert a Nobel-díj átvételénél viselt. A Szegeden varrt darab így sok évtized után ismét visszakerült a városba, sorsáról pedig új tulajdonosa, a Goodwill Pharma ügyvezető tulajdonosa, Jójárt Ferenc dönt majd.