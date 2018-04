A szegedi lakásokat mérik fel a kutatás titkos részében - Hibás a kérdőívezés dr. Wittmann Tibor szerint

Reggel 6-tól este 7-ig szavazhatunk: választási kisokos mindenkinek - élőben Csongrád megye hírei, eredményei

Akárcsak négy éve, most is egyfordulós választás előtt állunk, amelyen mindenki két szavazólapot kap. Nézzük, miként is lesz a leadott voksból mandátum.