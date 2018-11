A Szegedi Nemzeti Színház túlszárnyalta tavalyi eredményeit, 20 százalékkal nőtt az eladott bérletek száma

Barnák László szerint külön öröm, hogy olyan prózai előadásokkal sikerült nagy nézettséget elérniük, amelyek nem bulvárdarabok. Fotó: Frank Yvette

A színházi évad még csak alig három hónapja tart. Sokszor látni, hogy nyitás előtt már sorban állnak a Szegedi Nemzeti Színház jegyirodája előtt, illetve amikor a honlapon szeretne valaki jegyet foglalni, azt látja, nincs több jegy. A színház nézettsége megugrott. Barnák László főigazgató elmondása szerint 95, de több alkalommal 100 százalékos a prózai előadások nézettsége.– Azt szerettem volna, ha legalább ezer bérletessel növekedik a színházi nézők száma. 2200-zal több ifjúsági bérletet vásároltak, mint az elmúlt évben, de a felnőttbérletek száma is nőtt, több mint 300-zal. Sokan a gyermekbérlet helyett diák- vagy ifjúsági bérletet választottak, így az idén eladott bérletek száma végül 1352-vel növekedett – mondta el az igazgató.Hálásak a nézők bizalmáért, hiszen az elmúlt évhez képest 20 százalékkal sikerült növelniük a bevételüket a bérleteladásokból. Tavaly 60 millió forintról beszéltek ennek kapcsán, idén pedig feltornázták ezt 72 millióra.– Külön öröm, hogy olyan prózai előadásokkal sikerült ilyen nézettséget elérni, amelyek nem bulvárdarabok, nem könnyed vígjátékok, hanem klasszikus értékeket hordoznak. Illetve, hogy a modern magyar drámairodalom egyik kiemelkedő alkotásával, Örkény Tótékjával sikerült telt házas előadásokat létrehozni. Ez fontos azoknak a fiataloknak, akik most új nézőként kerülnek be a színházba. Bebizonyosodott az is, hogy siker lehetegy Shakespeare-előadás is a nagyszínházban.A legsikeresebb a Jávor Pál- bérlet volt idén. Opera terén a Gregor József- és az Erkel Ferenc-bérlet is nagyon népszerű lett, az ifjúsági bérletek közül a Tömörkényből hármat is el kellett indítani. A gyerekeknek szánt csomagból a Móra Ferenc-bérlet volt a legkelendőbb, 638-at adtak el belőle, ami a nagyszínház szempontjából szinte telt házat jelent.– Nagy előrelépésnek érzem, hogy ekkora fejlődést tudtunk elérni, a pályázatomban megfogalmazottaknak megfelelően. A változásra való nyitottság eredménye is ez, illetve azé, hogy folyamatosan jelezzük a közönségnek, figyelünk az igényeikre. Elkészült a bejárat előtti lépcső és homlokzat felújítása is. Az előcsarnokokba új nézőtájékoztató monitorok kerültek ki, illetve Sejben Lajos kiállítása épp a múlt héten ért véget. Jön is egy új, a színház 135 éves évfordulójára reflektálva mutatunk be régi plakátokat, partitúrákat, jelmezeket vagy kottákat.Új karácsonyi bérletek beszerzésére is lehetőség van, hiszen már kész az ünnepi műsor. A társulat gőzerővel készül a következő bemutatókra, a Szaffira – amelynek időpontjait úgy variálták, hogy a családok közösen is megnézhessék –, Závada Pál darabjának ősbemutatójára és a Valahol Európában című musicalre.