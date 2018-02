A Szegedi Törvényszéken a vakolat is tudja, mi a rend

Jó esetben 2017-ben kezdődhet el a Szegedi Törvényszék Széchenyi téri műemlék épületének renoválása – írtuk lapunkban 2016. szeptember 27-én. Arról is beszámoltunk, hogy a teljes körű épületfelújítás engedélyezési és kiviteli terveinek készítését a tervezők 2017 júniusára vállalták, de ezt is hosszas pereskedés előzte meg. Úgy tűnt, hogy 2017 végén vagy 2018 elején elkezdődhetnek a 4 milliárd forintosra becsült munkálatok. Költségük tartalmazza az épület teljes felújítását, valamint a bútorozási, informatikai felszerelési és biztonságtechnikai kiadásokat.Történelmi léptékben mérve is időszerű a beavatkozás. A Szegedi Törvényszék Széchenyi téri épületét 1883-ban avatták fel, 1958 óta áll országos műemléki védelem alatt. A birosag.hu-n olvasható visszatekintés szerint 1984-ben történt benne utoljára érdemi beavatkozás.Addig is, amíg az épület állapota változatlan, mint József Attila írta Eszmélet című versében, nézzük és látjuk, hogy „a törvény szövedéke / mindíg fölfeslik valahol". De legalább azt is rendben teszi, egyik falán talár alakban potyog a törvényszékről a vakolat.