A szerelem hozta Szegedre az év zenészét: 3 éve fagottozik a szimfonikusoknál Méri Balázs

A vendégkarmesterekkel végzett munka is inspirálja Méri Balázst. Fotó: Török János

A Győri Filharmonikus Zenekart cserélte le 2015-ben a Szegedi Szimfonikus Zenekarra Méri Balázs fagottművész, akit a társulat titkos szavazással Az év zenészének választott. Az évadnyitó társulati ülésen az elismerés átadásakor az együttes régi-új igazgatója, Gyüdi Sándor meg is jegyezte, 3 éves zenekari múlttal nem véletlen, ha valakit díjaznak kollégái.– Nagyon becses nekem ez az elismerés, mert olyan emberektől kaptam, akik nemcsak egy próbafolyamat végén, a koncerten hallhatnak tőlem egy-egy jó szólót, hanem bizony akkor is, amikor éppen tart a próbafolyamat, s az ember megküzd a nehezebb szituációkkal – fogalmazott Méri Balázs a díj átvételekor. Köszönetet mondott fagottos társainak, akik szakmai tapasztalataikkal segítik, illetve Belházy Gyula szólamvezetőnek azért, mert olyan feladatokat mer rábízni, amelyeken keresztül meg tudja mutatni, hogy mit gondol a fagottozásról, illetve a zenéről. Szerencsésnek nevezte magát, mint elmondta, úgy érzi, igaz az ő életére Konfuciusz mondása: „Válassz olyan munkát, amit szeretsz csinálni, és soha életedben nem kell dolgoznod."Kalandos út hozta a tatai születésű fiatal zenészt Szegedre. Lapunknak elmondta, a középiskolát Győrben végezte, onnan elkerült Budapestre a Zeneakadémiára, s ott is kezdett el dolgozni a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarban, illetve Vácon tanított a zeneiskolában, onnan került Győrbe. Ott feleségének, a brácsás Méri Beatrixnak nem volt állása, ezért amikor három éve fagottállást hirdettek a szegedi szimfonikusok, nem volt kérdés, hogy jelentkezik. Felidézte, a városban az új zsinagógában lépett fel először, és Liszt Ferenctől a Les Préludes-öt játszotta a közönségnek.– Szeged teljesen más, mint a Dunántúl. Itt sokkal közvetlenebbek az emberek, és nemcsak a zenekarban, hanem a szomszédoktól elkezdve mindenkinél ezt tapasztalom. Az együttesben nagyon családias a hangulat, hálás vagyok, hogy hamar befogadtak – mondta el.Ahogy a Korzó Zeneházban tartott társulati ülésen elhangzott, sűrű évad elé néznek a szimfonikusok, és igaz, hogy a darabokra való felkészülés megnehezítheti az egyéni fejlődést, ám Méri Balázs úgy látja, egy-egy vendégkarmester nagyon inspiráló lehet, sokat hozzá tud tenni a munkájához. Nagyon várja például, hogy Kovács Jánossal, illetve Medveczky Ádámmal dolgozhasson.Elárulta, számára mindig nagy élmény az operajátszás, hiszen csak azóta van benne része, mióta Szegeden él. Pesten és Győrben nem játszottak hagyományos értelemben vett operát, utóbbi városban is csak koncertszerű előadások voltak.