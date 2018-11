A Szeviép-károsultak attól tartanak, hogy enyhítik az ítéletet

– Először nagyon örültem, de nekem nem tetszik, hogy megfellebbezték az ítéletet. Tudom, hogy ilyen a jog, de én nem engedtem volna – mondta a Délmagyarországnak a Szeviép-vezérek ítéletéről Molnár Istvánné. Ő az az asszony, akinek az azóta már elhunyt férje kisvállalkozóként került a Szeviép közelébe, egy IFA-val hordott kavicsot még a szegedi villamosvonal-rekonstrukció alatt . Ez az egyetlen autójuk volt, amellyel Molnár István napi 10–12 órán át dolgozott.Molnár Istvánné a kiszabott büntetéssel egyébként elégedett, de attól tart, hogy az ügy feledésbe merül, és szerinte a másodfokon eljáró bíróság lényegesen enyhébb büntetést szab ki az elítéltekre.Hasonlóan vélekedik Tari Jenő is, akinek szerszámüzlete van Szegeden. Ő nem építési vállalkozó, nem is alvállalkozó volt valamelyik beruházáson, hanem egy megkárosított, vagy ha úgy jobban tetszik, egyszerűen egy meglopott kereskedő. A Szeviép elvitt tőle hárommillió forintnyi árut . Vittek aggregátorokat, szerszámokat, csak éppen fizetni felejtettek el.– Szerintem az ítélet jó és arányos, de azt is fontos lenne megtudni, hogy hova lett a pénz. Az irány tehát jó, bízunk a jövőben, és abban, hogy a másodfokú bíróság hasonlóan értékeli az ügyet, mint a mostani – mondta Tari Jenő.– Most a közvéleményt elégítették ki, és persze a bűnösöknek lakolniuk kell, de a polgárjogi igényekről nem rendelkezett a bíróság – ezt már Deák László mondta, aki az M43-as autópályán dolgozott cégével . A szénhidrogén-vezetékek kiváltása volt a feladatuk, amit tisztességgel el is végeztek. A férfi szerint az ügy még legalább egy évig húzódik majd a másodfokú eljárás miatt, és könnyen lehet, hogy megismételtetik az első-fokú eljárást.– A vádlottak padján Botka Lászlónak és Ujhelyi Istvánnak kellett volna ülni, hiszen a Szeviép-ügy az ő ügyük. Az ítéletet nekik kellene letölteni, olyan sajátos azonban a magyar jogrendszer, hogy azok, akik a Szeviép tevékenységének a legnagyobb politikai haszonélvezői voltak, elkerülhették a felelősségvállalást – ezt már Lázár János mondta a Promenad.hu-nak. Az országgyűlési képviselő szerint a Szeviép-ügy is rámutat arra, hogy Szegedet Botka László puhasága miatt egy baloldali politikai és gazdasági maffia uralja.A Szegedi Járásbíróság kedden hirdetett ítéletet a Szeviép-ügyben. Az ítélet szerint bűnösek a vezetők. Az elsőrendű vádlottat 5 év 2 hónap fogházra, a másodrendűt 6 év börtönre, míg a harmadrendűt 5 év 2 hónap letöltendő börtönre ítélték csődbűncselekmény miatt. Mindhárom vádlott fellebbezést jelentett be, így az ítélet nem jogerős.