A szomszéd kertje mindig zöldebb: augusztus végéig még lehet jelentkezni a Virágos Szegedért versenyre

Négy kategória



A kategóriák: családi házas utcafronti előkertek; balkonok, erkélyek; lakótelepek, bérházak, társasházak közösségi kertje; intézmények, üzletek, kereskedelmi, vendéglátó egységek közterületi kertjei. A regisztráció után maximum öt képet kell feltöltenie a jelentkezőnek a honlapon.

Szeged közparkjaira nagy gondot fordít a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. Fotó: Frank Yvette

– Gyönyörűek és gondozottak a város parkjai – mondta lapunknak Tóth Mária, aki nagyon szeret a Széchenyi és a Dugonics téren üldögélni. Olvasónk szeret a virágokban gyönyörködni, ő is gondoz az erkélyén néhány virágot, begóniát, petúniát és verbénát, de nem tervezi, hogy benevez a Virágos Szegedért városszépítő versenyre, amelyet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. hirdetett meg a viragosszegedert.hu oldalon négy kategóriában.Idén két újdonságot is bevezettek: nemcsak a saját virágoskertünket, de a szomszéd kertjét is benevezhetjük a versenyre, ha szépnek tartjuk, illetve létrehozták az Örökös Díjat, amelyet az a pályázó kap meg, aki három egymást követő évben ugyanabban a kategóriában első helyezést ér el.

Zádori Zoltán, a HBH tulajdonosa szívesen ápolja, gondozza az étterem Deák Ferenc utcai teraszán a virágokat. Fotó: Frank Yvette

– Tavaly másodikok voltunk a versenyen, amelyre idén is jelentkeztünk – mondta Zádori Zoltán, aki a közkertek kategóriában nevezett a HBH Bajor étterem Deák Ferenc utcai teraszával. A vendéglő tulajdonosa nagyon szereti a virágokat, amelyeket szívesen gondoz is: locsolja a leandereket, vincákat, petúniákat és futó muskátlikat.– Tavaly alakítottuk ki a teraszt, amit idén egyharmadával bővítettünk – magyarázta a régi vágású vendéglátós, aki elmondása szerint még szokott az utcán söprögetni, mert meggyőződése, a vendég nemcsak a szép virágos terasz, de az alapján is ítél, hogy milyen tiszta az étterem környéke.Ezen a véleményen van Makrai László is. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója szerint is fontos, hogy a városlakók és a Szegedre látogató turisták szépnek, gondozottnak lássák a közparkokat. A környezetgazdák 3,7 millió négyzetméternyi közterületen például hetvenezer fát gondoznak.

Madár- és lepkebarát kertek



A Virágos Szegedért versenyre augusztus 31-éig lehet jelentkezni. A honlapon szavazni is lehet a legszebb kertekre, virágokra. A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, kategóriánként a legjobb három pályázat értékes díjat nyer, a legtöbb szavazatot begyűjtő jelentkező pedig közönségdíjat kap. Főbb bírálati szempontok: a városklímához alkalmazkodó, fenntartható növényválasztás, területkihasználás, ötletesség, egész évben változatos kertkép a minél többféle növénnyel, madár- és lepkebarát kertek.

– Idén 70 ezer egynyári virágot ültettünk ki a város különböző pontjaira, amelyek novemberig díszítik a parkokat. Ősszel 63 ezer kétnyári virágot és 27 ezer tulipánhagymát ültetünk ki a közterületekre – mondta az ügyvezető igazgató.Mennyire ügyelnek a környezetükre a magánemberek, intézmények, üzletek, vendéglők? – Általánosságban elmondható, hogy a külső városrészeken – Szőreg, Dorozsma, Petőfitelep, Tápé –, a kertvárosi környezetben élők nagy része igyekszik rendezetté tenni, parkosítani az előkertjét. A társasházi, lakótelepi részeken a lakók általában nem érzik magukénak a házhoz tartozó zöldfelületeket, de szerencsére vannak ellenpéldák is, például Felsővároson a korábban illegális hulladéklerakónak használt közterületet virágágyássá varázsolták. A vendéglátóhelyek igyekeznek felzárkózni, és gyakran hajlandók már szakembert alkalmazni a terasz vagy udvar kialakítására – mondta Makrai László.