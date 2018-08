A táskától az íróasztalig - az elsős kerül a legtöbbe: Óriási anyagi terhet jelent az iskolakezdés

Röpködnek a tízezresek

9 forintos füzettől az okostelefonig

Ez csak a kezdet

– Már volt egy körünk papír- írószer boltban. Akkor a gyerek füzeteire, ceruzáira és egyéb apróságokra 26 ezer forintot költöttem. Martin most megy iskolába, így neki tolltartót és táskát is kellett venni, ami további 20 ezer forint volt. Most is nyilván újra több ezer forintot fogunk itt hagyni – sorolta Bába-Ördögh Emese tegnap délben Szegeden, a Maros utcai Printkerben, mennyibe kerül fiát és lányát beiskolázni.A szegedi édesanya hozzátette, nem a legolcsóbb termékeket választotta, mert úgy gondolja, jobb minőségű termékekkel a gyerekeknek is könnyebb lesz dolgozniuk. Füzeteket pedig a kicsik maguknak választottak – így természetesen mintásak kerültek a kosárba.– Tavaly a legolcsóbbat vettük mindenből, de nem váltak be – ezt már a másodikos Balázs édesanyja, Maczkó-Lantos Ágnes mondta. Bár egy elsősnek kell a legtöbb dolgot megvásárolni, a füzetek, ceruzák, festékek és egyéb apróságok egy új tornazsákkal és kulaccsal kiegészítve ismét több mint 20 ezer forintjába kerülnek majd a családnak.Becslések szerint idén minimum 10 ezer forintért lehet beiskolázni egy gyereket. Ez azonban csak a legolcsóbb kötelező tanszerek ára. Ha iskolatáska, tolltartó is kell, az összeg máris megduplázódik, ha pedig valaki minőségi termékekkel indítja szeptember 3-án útnak gyermekét, akár 50 ezer forintot is ott hagyhat a papír-írószer boltokban.– Kevesen vannak, akik ekkora összeget fizetnek. Inkább a közép- és alacsony árkategóriájú termékeket keresik – mondta el Piszár Izabella, a Printker Office Land kiskereskedelmi vezetője. Hozzátette, sokan többféle árkategóriából válogatják össze a tanszereket: ceruzából például drágát, füzetből olcsót visznek.Az árkülönbségek egyébként megdöbbentők. Füzetet és tollat lehet kapni már 9 forintért is, ceruzát 90, vonalzót 50, 12 darabos színesceruza-készletet 385, körzőt 450 forintért. Ugyanezeknek a termékeknek azonban van tízszer vagy még annál is többe kerülő verziója is. Aki pedig nagy lábon él, utóbbiak mellé vehet iskolatáskát 29 ezer vagy tolltartót 7000 forintért.Természetesen nemcsak tanszereket kell a tanévkezdésre beszerezni. Egy elsős gyerek szobájának bútorzatát például legkésőbb most illik bővíteni egy íróasztallal, székkel és asztali lámpával, hogy legyen egy tanulósarok, ahol leckét írhat. Ez akár 30–40 ezer forintból is megoldható. Mindemellett pedig – bármennyire is ellenérzést vált ki sok szülőből – egy okostelefon is hamar szükségessé válhat. Először csak azért, hogy elérhető legyen akkor is, amikor nincs otthon, később pedig a tanulmányaihoz is tudja majd használni számítógép helyett, amíg csak az internetre van szüksége. Ma már számtalan jó ajánlat közül lehet válogatni, vagy akár hitelre is lehet készüléket vásárolni, de tény, hogy akár sok tízezer forintba is kerülhet egy olyan, amit a fiatalok sem tartanak cikinek.Mindezek mellett a gyerek – legyen bármilyen korú – valószínűleg kinőtte már a tavalyi sportcipőt, ünneplőt és tesicuccot, illetve jó eséllyel a legutóbb tavasszal használt hosszúnadrágjait és pulóvereit is. Nem úszható meg tehát a ruha- és sportboltos kör sem, amire alsó hangon is 20 ezer forintot kell számolni.Mindent összevetve tehát az augusztusi kiadások összege még közép- és alsó kategóriás termékekkel számolva is meghaladhatja a százezer forintot.Ezzel azonban nem ér véget az iskolai kiadások sora, hiszen most kell befizetni az iskolai étkezést is, szeptemberben pedig jönnek a tanárok külön tanszerigényei, tisztasági csomagok, osztálypénzek – vagyis újabb, akár több tízezer forintos kiadással is lehet még számolni.