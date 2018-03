A virágkötőnek vacsora, a legtöbb hölgynek virág jár nőnapra - Tavaszi virágból fogy a legtöbb

A Mars téri Flamingó Virág- és Ajándéküzletben Gáspár Marianna már napok óta készül a nőnapi csúcsforgalomra. Fotó: Kuklis István

Áruházi felhozatal

A nagyobb áruházak is felkészültek a nőnapra, többféle árkategóriában. A Lidlben már 229 forintért vehetünk kis cserépben jácintot, 599 forintért pedig cserepes rózsát, korallvirágot.



A SPAR-ban és a Tescóban az apró primula a legalsó kategória, de ha ezer forintot szabunk felső határnak, a több ezres orchidea kivételével bármelyik cserepest elvihetjük. A Tesco a minden alkalomra tökéletes vörös rózsán kívül nárciszt és tulipáncsokrot is kínál 329 és 549 forintért.

A virágüzletek és virágárusok egyik legfontosabb ünnepe a nőnap: számos munkahelyen és otthon is felköszöntik a hölgyeket, legtöbbször virággal.– Több mint háromszáz rendelést kaptunk nőnap alkalmából – árulta el Gáspár Marianna , a Flamingó Virágüzlet okleveles virágkötője. – A tavaszi virágokat viszik leginkább: a jácint, a tulipán, a szegfű és a frézia a szálas kedvenc, és gerberát szoktak még nagy tételben vinni. Csomagolással együtt 450 forint egy szál.A Mars téri Flamingóban csokrokat is készítenek: Bartus-Szilágyi Barbarától megtudtuk, hogy a népszerű kerek tavaszi csokrétákat mindig páratlan számú virágból kötik. A felső határ háromezer forint környékén mozog, a színválasztást pedig legtöbbször rájuk bízzák a férfiak.– Azt látjuk, hogy igenis van igény a minőségi, szép termékre: a virágkötők egész éjszaka dolgozni fognak, hogy csütörtökre friss csokrokat vihessenek a vevőink – mondta el tegnap Csányi Attila tulajdonos, aki párja, Marianna révén pontosan tudja, milyen fárasztó ilyenkor a virágkötőknek.– Éppen ezért nőnapkor nem csokrot vagy cserepest kap tőlem, hanem elviszem a Fehértói Halászcsárdába vacsorázni, hogy egy kicsit feledtessem vele a nagy hajrát.Nemcsak az üzletek, hanem a nagycsarnok standjai is tele vannak virággal: előttünk rendelt két férfi ötven szál jácintot a kolléganőknek Harnóczi Erikátó l.– Az ötszáz forintos cserepes jácintot viszik ma inkább, de a 350 forintos kicsi jácintot, primulát, krókuszt is szeretik – sorolta Erika. – Megértem. Én is inkább cserepest választanék, akár a kicsit drágább tulipánt vagy rózsát.Egy idős úr is így gondolkodott, amikor a feleségének választott ajándékot: kaukázusi ördögszemet visz neki. – Olyat szerettem volna, amit majd kiültethetünk a csepp kis kertünkbe, és még sokáig virágozhat nekünk – magyarázta, miközben biztonságba helyezte a törékeny, kék virágú meglepetést a leveszöldségek mellett.A Virágpaletta Lakás & Kert Centrum is nagy forgalmat bonyolít nőnapon. – Elsősorban a tavaszi virágokat keresik, a jácint cserepes és vágott változatban is népszerű, szálas tulipánt és rózsát is sokat visznek, de a legnépszerűbb a primula. Ebből a színes évelőből ezernél is több elkel nőnapkor – foglalta össze Gyurisné Szász Ágnes, a Virágpaletta ügyvezetője. – A mini cserepeseket legtöbbször kislányaiknak viszik a férfiak. Feleségnek, barátnőnek, édesanyának mutatós azáleákat, cserepes rózsát vagy orchideát szánnak többen. Csokrokat nálunk most kevesebben vásárolnak, az inkább Valentin-napon vagy anyák napján jellemző.A kiültethető virágokhoz még egy jó tanácsot is kaptak a kezdő kertészek: a már elvirágzott primulákat, hagymás növényeket ki lehet ültetni a kertbe, ha már nem kell őket félteni a fagyoktól. Jövőre pedig csak kinézünk az ablakon, ha a nőnapi virágokban akarunk gyönyörködni.