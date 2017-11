A Wake Up! ritmusa illeszkedik a mellkasnyomások tempójához - Sztárokkal tanultak újraéleszteni

Hatvan diák jelentkezett Szegeden arra a különleges programra, amelyet tegnap délután rendeztek a Deák Ferenc Gimnáziumban. Az Országos Mentőszolgálat az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, a Magyar Resuscitatiós Társaság és az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium diákjainak közreműködésével országjáró körútra indult, hogy fiatalokat tanítsanak meg az újraélesztésre. A kampányhoz az Irie Maffia zenekar is csatlakozott, így a diákok velük is találkozhattak amellett, hogy életmentő ismereteket sajátíthattak el. A program Budapest, Veszprém és Pécs után érkezett Szegedre.A kezdeményezés sikerét jól mutatta, hogy a tinédzserek mindenféle ellenérzés nélkül, mi több, érdeklődve hallgatták végig Nyeste Zsolt előadását. Persze ehhez az is kellett, hogy a mentőszolgálat képviselője világosan és tömören össze tudja foglalni, miért fontos, hogy merjünk újraéleszteni, illetve hogyan kell ezt végezni. Mint elmondta, minden huszadik percben meghal valaki hirtelen szívhalál miatt, a klinikai halál állapotából pedig csak az első 4-5 percben van esély visszahozni a beteget. Ezért szükséges légzésleállás esetén azonnal megkezdeni a 30 mellkasi nyomást, majd az ezt követő két levegőbefúvást.Az alig 20 perces elméleti képzés után a diákok a gyakorlatban is kipróbálhatták az újraélesztést. – Most csináltam ilyet először. Azt hiszem, élesben egy kicsit óvatosabban kellene – mondta első próbálkozása után a tizedikes Purosz Ahilleasz, aki kis híján a hasüregig nyomta be az ambubaba mellkasát. Hozzátette: most, hogy már tudja, mit kellene csinálnia, élesben is bátran nekifogna, ha olyan helyzetbe kerülne. – Az pedig hihetetlen élmény volt, hogy mindezt egy ilyen híres együttes tagjainak jelenlétében tanulhattam meg. El sem akartam hinni, amikor mondták, hogy tényleg idejönnek.Az Irie Maffia tagjai egyébként nem Szegeden tanultak meg újraéleszteni: ők a kampány kezdete előtt elmentek egy négyórás tanfolyamra. Így a programon inkább a gyerekekkel beszélgettek, illetve különböző közösségi oldalakon élő közvetítést adtak rajongóiknak az eseményről. Az nem volt kérdés számukra, hogy részt vesznek ebben a kezdeményezésben. – Szerettünk volna valami hasznosat adni a fiataloknak a zenénken kívül – magyarázta Busa István. – Bárkivel előfordulhat, hogy leáll a szíve, akár a szeretteinkkel is. Ha pedig tudjuk, mit kell ilyenkor csinálni, megmenthetjük az életét.Az együttes Wake Up! című slágerének ritmusa egyébként illeszkedik a mellkasnyomások tempójához, ezért a dalt a zenekar az életmentőknek ajánlotta. A deákos diákok is ezt hallgatták, miközben észrevétlenül és szórakoztató környezetben megtanulták, hogyan kell újraéleszteni.