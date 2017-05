Addig nyomják, amíg kell a frissített zsebmenetrend

Folyamatosan nyomják



Úgy tudjuk, a két közlekedési társaság menetrendjét tartalmazó füzetből mindig az igényeknek megfelelő készlet készül, azaz nem kell attól félni, hogy elfogy, mert bármikor újranyomják, ha szükséges. A telefonos alkalmazás viszont nem a közlekedési cégek saját fejlesztése, emiatt fordul elő, hogy helyenként elavult információkat is tartalmaz.

– Mi általában megnézzük az elektronikus kijelzőt, onnan tudjuk, mikor jön a következő. Ha meg sokat kell várni valamelyik járatra, és sietni kellene, inkább taxit hívunk – mondta a nagyposta előtt várakozó Szőke Bálint, akit arról kérdeztünk, mi alapján tájékozódik, ha kíváncsi a helyi menetrendre.Hosszú idő után ugyanis nagyjából két hónapja jelent meg az SZKT és a DAKK összes járatát és azok legfrissebb menetrendjét tartalmazó füzetke, amit a jegyértékesítő helyeken és a közönségkapcsolati irodákban lehet beszerezni. Jó ideje akkora volt a kézben tartható friss menetrendre az igény, hogy tavaly augusztusban lapunk külön mellékletet nyomtatott hiánypótló kiadványként, amelyet elkapkodtak.– Letöltöttem egy mobilapplikációt az okostelefonomra nagyjából egy éve, amit folyamatosan frissítenek. Nem kell hozzá wifi sem, anélkül is meg tudom nézni, melyik járat mikor megy – mondta Patkó Gábor , aki éppen bérletet vásárolt. Szerinte ez megbízható, legalábbis azoknál a járatoknál, amelyeket használ.Több utassal beszélve kiderült, a legtöbben telefonjukra töltött mobilos alkalmazásból tájékozódnak. Ruttkai Lili is ezt használja, bár szerinte nem mindig pontos.Az idősebbek viszont főleg a füzetkét keresik – tudtuk meg a Széchenyi téri bérletváltó bódéban dolgozó Déri Ildikótól. – Sokat eladtam már belőle, mostanában napi 3-4 darab fogy. Nagyon hasznos tud lenni, ameddig nem változik a menetrend – tette hozzá.Terbe Jenőné viszont minden információforrást használ: mielőtt elindulna otthonról, megnézni számítógépen, de nézi az elektronikus kijelzőt is, és hasznosnak tartja a papíralapú verziót is, amit bármikor elővehet – főleg mivel nem használ okostelefont.