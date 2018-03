Agyonvertek egy embert Makón - elkezdődött a per

Az ügy lényege, hogy még tavaly április 8-án egy férfi bement az egyik makói szórakozóhelyre, ahol – a vádlottak egybehangzó vallomásai szerint – mindenkivel kötekedett. A másodrendű vádlott azt vallotta, hogy a férfi a nemi szervét is mutogatta, és azt is mondta rá, hogy „büdös cigány". A vádlott szerint a férfi valószínűleg drog hatása alatt lehetett. Miután szinte mindenkibe belekötött, kikísérték a helyről, de rövid idő múlva visszament. Ezt többször is megismételte.