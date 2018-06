Akár 100 ezer forint egyszeri ösztöndíjban is részesülhetnek: végzős középiskolásokat támogat a szegedi egyetem

START program

Egyetemisták a telefonvégen: az SZTE 12 karáról egy tucat hallgató válaszol a középiskolások kérdéseire. A téma: miért első az SZTE? A felvételizők július 11-éig módosíthatnak a jelentkezési sorrenden.

Fotó: Bobkó Anna

Kérdezd az SZTE specialistáit!

Módosítható a sorrend

A brit Quacquarelli Symonds (QS) legfrissebb nemzetközi felsőoktatási listáján a legjobb magyar egyetemként rangsorolt Szegedi Tudományegyetem kiemelt célja a tehetséggondozás.Az SZTE START Tehetséggondozó Programmal az egyetem azokat a tehetséges, végzős középiskolai diákokat támogatja, akik idén első helyen jelentkeznek az SZTE valamely képzésére, és oda felvételt nyernek. Az ösztöndíj összege személyenként minimum 50 ezer, maximum 100 ezer forint, amelyet várhatóan több száz középiskolás diák nyer el. A támogatásra július 11-éig lehet pályázni az SZTE honlapjáról elérhető, az elektronikus ügyintézést támogató Modulo felületen (https://modulo.etr.u-szeged. hu/Modulo2/szte-start). Az ösztöndíj odaítélésénél figyelembe veszik a tanulmányi átlagot, az érettségi eredményt, a nyelvismeretet és a szakmai versenyeken nyújtott teljesítményt.A frissen alapított SZTE START ösztöndíjprogram mellett a szegedi egyetem számos egyéb szolgáltatással támogatja és juttatással ösztönzi nappali tagozatos hallgatóit. Például az államilag finanszírozott képzésekre járó hallgatók 90 százaléka szociális alapon ingyenes, féléves városi tömegközlekedési bérletet kaphat, illetve az SZTE elektronikus utalvány formájában tankönyv- és jegyzettámogatást is nyújt.Milyen a szegedi egyetemi élet? Erre a kérdésre is részletes választ kaphatnak azok a középiskolások, akik fölhívják telefonon az SZTE-ről információt nyújtó hallgatókat. Hiszen a középfokú és felsőoktatás közötti átmenetet segíti az is, hogy a középiskolások már a ponthatárok kihirdetése előtt érzékelhetik a szegedi egyetemi lét színeit. A felvételihez kapcsolódó teendőkről, tanulmányi kérdésekről, karspecifikus témákról, bulikról és szórakozási lehetőségekről, lakhatásról és úgy általában az egyetemi életről kérdezhetik a felvételiző diákok telefonon az SZTE specialistáit. A Szegedi Tudományegyetem 12 karáról kiválasztott tizenöt jelenlegi hallgatót hívhatják az érdeklődők június 29-étől július 10-éig mindennap 9 és 18 óra között a 62/343-700-as számon.A jelentkezési sorrenden kizárólag egy alkalommal lehet módosítani a felvi.hu-n, legkésőbb július 11-éig. Az egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével akkor érdemes élni, ha valamely okból megváltozott a felvételiző preferenciája, amely alapján a továbbtanulásra jelentkező a felsőoktatási intézmények sorrendjét rögzítette.