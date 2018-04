Aki ultizik, az agyát is karbantartja - Ötmillió forintos összdíjazású versenyre készülnek a kártyások

Még 90 évesen is játsszák

Aki a 25 Ultiliga Lokál Kupából egyet megnyer, vagy három városi selejtezőn a legjobb 52 játékos közé kerül, továbbjut a júniusi budapesti döntőbe, ahol 5 millió forint össznyereményt osztanak szét a legjobb 9 játékos között. Nevezni ingyen lehet a pirosbetli@ultiliga.hu e-mail-címen, vagy SMS-ben a 06-31/784-3030-as telefonszámon. Csak a nevet, születési évet és a lakcímkártyán szereplő település nevét kell megadni. A verseny részletes menetrendje és szabályzata a www.ultiliga.hu oldalon olvasható. A versenyt az Ultiliga Kártya Klub Egyesület szervezi és rendezi. A hódmezővásárhelyi Ultiliga Lokál Kupát április 28-án, szombaton 9 órától a Bessenyei Ferenc Művelődési központban, a Dr. Rapcsák András út 7. alatt, a szegedit pedig egy nappal később, április 29-én, vasárnap 9-től a az Olajbányász téri Kék Csillag étteremben rendezik.

Rákos Károly illusztrációként egy piros 20–100-at rakott ki. Fotó: Imre Péter

Ulti néven két kártyajáték is ismert. Az egyszerű ulti – ezt már nem nagyon játsszák – és a rablóulti, melyek az 1800-as évek közepén a talonmáriásból alakultak ki. Az előbbit a hétköznapok során még mindig inkább talonmáriásként, míg az utóbbit egyszerűen ulti vagy ultimó néven emlegetjük.

Kedden és csütörtökön a szegedi Kölcsey utcai Fröccskocsmában találkozik a szegedi ultisok kemény magja, hogy fél kettőtől este hétig lenyomjanak néhány partit a kártyajátékból, amely néhányuknak már a szenvedélyévé vált, míg mások úgy fogalmaznak, ez egy erős hobbi.Ennek az erős hobbinak a legidősebb szegedi művelője júniusban tölti be a 90. életévét. – A vonaton kezdődött minden. 60 éve kezdtem játszani. Mindszenten születtem, Hódmezővásárhelyen dolgoztam, ahová vonattal jártam át. Ott ultiztunk oda-vissza, amit aztán megtoldottunk a szombattal és a vasárnappal – idézte fel a játékkal való megismerkedését János bácsi, aki Mataisz Istvánnal és Sisák Gézával ült le egy asztalhoz. – Olyan szar lapot adtál, hogy nem tudtam mást mondani – ért véget az egyik menet az egyik játékos méltatlankodásával.A kemény magot képviselő hat tag legfiatalabb és legidősebb ultisa között 50 év a korkülönbség. A legfiatalabb ultis, a 38 éves Tímár László a tavalyi ultiligaversenyen bekerült a legjobb 69 játékos közé.– Sajnos szűk a szegedi ultis közösség, kevesen művelik már ezt a szép, rettentő változatos játékot. Én középiskolás koromban ultiztam először. Nagypapám játszotta, onnan ismerem a játékot. Mindig jó volt a hangulat. Középiskolában sikerült találni hasonló gondolkodású embereket, akikkel kialakult egy háromfős ultis társaság. Akkor még éppen csak tudtunk játszani, az ulti szeretete akkor még sehol nem volt. A második fellángolás néhány éve kezdődött, amikor új helyre költöztünk. Itt lakik néhány régi egyetemi csoporttársam, akikről egy sörözés közben véletlenül derült ki, hogy szintén tudnak és szeretnek ultizni. Később kerestem meg a szegedi ultis közösséget, a Szegedi Szabadidős Ulti Egyesületet, amihez csatlakoztam. Annak ellenére egyből befogadtak, hogy minden tag 60 és 90 év közötti – mesélte László, aki elárulta, hogy sok gyakorlással készül a versenyre, amit egyelőre jól tolerál a családja. – Nehezen, de kompromisszumot kötünk, valamit valamiért – tette hozzá.Ezzel a kemény maggal találkoztunk kedd délután, amikor néhány sör, feles és üdítő mellett lenyomnak néhány partit. A játékosok elmondták, hogy mindannyian az országos szövetség tagjai, szinte havonta vannak versenyek. Arra a kérdésre, hogy milyen gyorsan lehet megtanulni ultizni, Sisák Géza úgy fogalmazott, az alapokhoz elég pár hét, de a jó ultihoz évek kellenek. – Ez egy észjáték – tette hozzá.A másik asztalnál Lászlóval Bágyi Imre és Kenderesi Ferenc játszott. Az idősebbek mindketten 18 éves korukban ismerkedtek meg a játékkal.– Annyira változatos az ulti, hogy karbantartja az agyat. Olyan ez, mint egy szellemi sport – mondta Bágyi Imre.A legidősebbeken kívül mindannyian neveznek a mostani versenyre is. Az ötmillió forint összdíjazású Ultiliga kártyaverseny-sorozat a tavaszi selejtezőkkel kezdődik, és június 8-áig tart. Az esemény korábbi sajtótájékoztatóján Werner Tamás, az Ultiliga Kártya Klub Egyesület elnöke elmondta, a verseny két fő részből áll. A selejtezőket Magyarország 25 legnagyobb városában április 14. és május 13. között rendezik, míg jövő szombattól 30 internetes kvalifikációs versenyt is tartanak. Egy játékos több versenyen is elindulhat.A vásárhelyi Rákos Károly tavaly bejutott az ultiliga kilences döntőjébe, amit Budapesten rendeztek. Több mint 40 éve ultizik, és azért szerette meg ezt a kártyajátékot, mert a szerencsén kívül gondolkodás, taktikai érzék is kell hozzá.– A Bethlen-gimnáziumba jártam, ott az órák szüneteiben, valamint tanítás után kezdtünk el ultizni, például Czuprák Lacival, az ismert egykori kosarassal – mesélte az ország egyik legjobb rablóultisa, az 59 éves, vásárhelyi Rákos Károly, aki civilben a Mérleg GSM Kft. ügyvezetője. Az is a játék mellett szól – közölte –, miután az ember kiöregedett a fizikai sportokból, a kártya megmarad. Tíz éve versenyez, akkor kerültek be a Szegedi Ulti Egyesületbe a vásárhelyi hobbiultisták.Rákos Károly tavaly bejutott az ultiliga országos kilences fináléjába. A legjobb három közé már nem került be, a későbbi győztes, a somogyszobi Nagy István búcsúztatta. A szintén vásárhelyi Szél János az elődöntőig jutott 2017-ben. Rákos szerepelt még 3 évvel ezelőtt a Magyar Ultiszövetség (MAUSZ) országos döntőjében, 13. lett, valamint a 3. helyen végzett a Kisvárdán rendezett sportultibajnokságban. Ennél a verziónál számítógép sorsolja a lapokat, mindenki azonos feltételek mellett vesz részt a játékban. A 3 fős csoportokból egy a támadó és kettő a védő, utóbbiak összedolgoznak.– Azért jó játék az ulti, mert a szerencsefaktor mellett folyamatosan gondolkozni, agyalni kell, taktikát kidolgozva, kockáztatva. A versenyeken 15 leosztást játszunk 45 perc alatt, és 8 ilyen kör van. Baráti társaságban is kellemes időtöltés, 4-5 óra pillanatok alatt eltelik, fiatalon éjszakákat kártyáztunk át – mondta Károly. Azzal folytatta: a kártya sok mindenre megtanít, rossz lappal is lehet jó eredményt elérni, és a jó is könnyen elbukható. Vagyis az életben sem szabad soha feladni, megfordulhat a szerencse, és sikeresek lehetünk.– Kockáztatni olykor muszáj. Emiatt buktam egy piros- és egy makkultit a közelmúltban rendezett szolnoki ultiliga-selejtezőn. Visszaestem az elsőről a kilencedik helyre, egy forduló alatt. A kártya mindig büntet – jelentette ki.Sok barátot, jó ismerőst szerzett a „paklinak" köszönhetően. Az ulti szabályait próbálják összefésülni: a licitrendszer már egységes, a lejátszás és a renonsz (helytelen kártyalap kijátszása) még nem. Utóbbi kettő az új utakat kereső ultiligánál tér el a másik két szövetségben, a már említett MAUSZ-nál és a Magyar Ultisok Országos Egyesületénél (MUOE) alkalmazottól. Rákos országos minősítésű versenybíró is, tavaly ő dirigálta a Szegeden rendezett MAUSZ-döntőt. – Nemcsak kártyázni jó, a játékot figyelni, „kibicelni" is, mert érdekes megoldásokat láthatunk, és sokat tanulhatunk – vélekedett Károly. Elárulta, a felkészülés hasonló, mint a sakkban: leosztásokat, versenyszituációkat elemeznek, értékelnek.Idén a fél éve alakult Első Szerencsejáték Ulti Liga Egyesület szervezi az ultiliga-versenysorozatot, 25 városban tartanak selejtezőt. Megyénkben Vásárhelyen április 28-án, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban, másnap Szegeden, a Kék Csillag étteremben. A finálét május végén, június elején rendezik a fővárosban.