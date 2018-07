Állatvédelmi KontaktPont iroda nyílt Szegeden: a megelőzés a céljuk, de tábort és előadásokat is szerveznek

Balogh Ernő és Kovács Péter Picikével, a Szeged külterületén talált, beteg sünnel. Fotó: Kuklis István

Állatvédelmi KontaktPontot nyitott Szegeden az Országos Állatvédelmi Alapítvány, irodájuk Újszegeden, a Csanádi utcában található. Maga az alapítvány is nemrég alakult, első kontaktpontja itt, a megyeszékhelyen nyílt. Alapító tagjai már régóta foglalkoznak állatvédelemmel, irodájuk nyitásának célja elsősorban a megelőzés, tanácsadás, információnyújtás.– Különböző tanácsokkal látjuk el az érdeklődőket, klubokat szervezünk fiataloknak, illetve olyan programokat szervezünk, amelyek nagyban segíthetik egy-egy állattartó életét – magyarázta Balogh Ernő alapító tag. Az irodában – minden pénteken – amellett, hogy bejelentéseket fogadnak és tájékoztatják az érdeklődőket, adott esetben akár egy-egy rendezvényt, programot is szerveznek.– Fontos, hogy helyet biztosítsunk és lehetőséget adjunk annak, aki szereti az állatokat és tenni kíván értük valamilyen formában. Sokaknak furcsa a mi megelőző munkánk. Lehet, hogy nem annyira látványos, mint mondjuk egy állatmentés, de ahhoz, hogy ezt a folyamatot megelőzzük, szükség van a felvilágosító munkánkra, hiszen ez is része az állatvédelemnek – tette hozzá Kovács Péter, az alapítvány kurátora. Ennek érdekében több programot is kidolgoztak, állatorvos rendel majd a KontaktPonton havi egyszer egy órában, aki tanácsokat ad az érdeklődők kérdéseire. Emellett augusztusban tábort is szerveznek 12 év alatti gyermekeknek, az ő figyelmüket is szeretnék felhívni az állatvédelem fontosságára. A tábor mellett szeptembertől iskolákban és a Somogyi-könyvtár fiókkönyvtáraiban tartanak majd előadásokat, több felkérésük is van.A szegedi KontaktPontban ottjártunkkor egy nagymama jött be unokájával érdeklődni az állatvédők tevékenysé-géről. A 11 éves Dani Budapesten él, a nyarat tölti mamájánál, elmondta, nagyon szereti az állatokat, otthon egy Flórián nevű macskájuk van. A nagymama az állatvédők segítségét is kérte, arra hívta fel figyelmüket, hogy a Szőregi úton őzek futnak át, amely szerinte nem szokványos ilyen közel a városhoz. Ernő megköszönte a bejelentést, elmondta, pont ezért vannak, ilyen esetben próbálják kivizsgálni az észrevételt, illetve továbbítják a megfelelő hatóságnak.Ernő és Péter már hosszú évek óta foglalkozik állatok mentésével, elmesélték, az elmúlt másfél hétben 80 cicát kellett volna elhelyezniük. Éppen ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az ivartalanítással nagyon sok kisállat életét meg lehet menteni.Nemcsak elkóborolt vagy sérült cicákhoz és kutyákhoz hívják őket, egyre többen aggódnak a sünik miatt. Két éve hozták létre a sünmentő kommandót, mert sok bejelentés érkezett. Az irodában velük volt Picike is, az apró sün, akit Szeged külterületén találtak három hete. Az állatot vagy autóbaleset érte, vagy idegrendszeri problémája van. Konzultáltak a vadasparkkal és a Sünbarát Alapítvánnyal, így most Péter otthon gondozza őt. Az állatorvos szerint 50 százalék esélye van a túlélésre.Az alapítvány közeli tervei között szerepel, hogy a többi megyeszékhelyen is hasonló KontaktPontokat hozzanak létre. Távolabbi elképzelésük pedig egy olyan állatotthon alapítása Szegeden, amely a kutyák és macskák mellett süniknek és más állatoknak is otthont adna addig, amíg nem találnak gazdára.