Állták a kritikát a momentumosok Szegeden

Provokációba hajló felszólalásokkal kezdődtek a kérdések a Momentum szegedi bemutatkozásán a Grand Caféban, miután az országos és helyi vezetők röviden bemutatkoztak ésSzórólap osztogatás, hangoskodás is volt a közönség soraiban, de a házigazdák jól kezelték a helyzetet és sikerült megnyugtatni a kedélyeket.A közönség kevésbé volt türelmes, és egy idő után hangos tapssal, kiabálással belefojtotta a szót a kérdések helyett "kisbeszédet" tartó hozzászólókba. Elfogyott körülöttük a levegő - a szó szoros értelmében is, a szervezők ugyanis alábecsülték a várható érdeklődést és a sajtófigyelmet, így azután egészségügyi megfontolásokból rövidítettek is a tervezett felvezető programon, a diavetítős prezentáción.A vendéglátók egyenként is meghívták a kritikusokat, hogy beszéljék meg higgadtan a problémáikat - különösen Orosz Anna, a Momentum vezetőségi tagja és "női arca" vizsgázott jól konfliktuskezelésből. Este hétre kiscsoportos foglalkozásokba rendeződtek az emberek - négy és fél szekció jól el is különült -, egy-egy momentumos beszélt saját szakterületéről az érdeklődőknek, s jegyezte kis füzetébe a felvetődő kérdéseket.