Aranyosi Péter: a falunap a végzet

– Mondjátok, fiúk, kérdezzetek! Dinamikusan válaszolok – biztatja Aranyosi Péter humorista Hadfi János és Korcsok Gábor amatőr humoristákat Szegeden, fellépése előtt az öltözőjében. A népszerű humorista közben öltözködik, kapucsínót kortyolgat és egyfolytában dumál. Az IH Rendezvényközpont munkatársai olykor benyitnak, érdeklődnek, mit tehetnek érte. A válaszból is viccet csinál. A maga lazaságával rámutat: ez neki bemelegítés, hiszen tíz perc múlva előadás.– Mit mondanál két fickónak, aki csetlik-botlik, két-három éve próbálkozik? – ajándék karikatúra mellett célzott kérdésekkel készültek a találkozásra a fiúk. Három éve állt össze a Poén Partizánok nevű szegedi formációjuk, jelenleg három tagot számlálnak. Maguknak szervezik a fellépéseiket, a szegedi szórakozóhelyeket már „körbestand-upolták", de fővárosi és vidéki fellépésük is volt már. Passzív tagjuk éppen szánhúzó kutyákat idomít Norvégiában, így mostanában csak ketten adják egymásnak a mikrofont.– Csinálni kell! Erőltetni, mindenki attól lesz magabiztos, hogy 124-szer mondja el ugyanazt a poént – vágja rá a tippet Aranyosi Péter. Hangsúlyozza: nem asztal mellett találja ki a poénokat. Megéli, és kiteszi a szívét, azzal gyártja azokat. Mindenkinek más a receptje, ő mindig a társaság középpontja volt, jópofa, onnan fejlődött ki. – Dumáltam a Tescóban, a benzinkutasnál, a haveroknak a kocsmában, most is dumálok, ha a színpadon abbahagyom, akkor dumálok otthon. A lényeg, hogy legyen egy bombabiztos húsz percetek, arra már lehet építkezni. Plusz egy jó bemutatkozó is kell! Például: Én vagyok a kicsi kövér, a zsíros hajú, az, aki faluról jött. Az a csávó, aki Szentesről való, és mérnök stb. – amíg amatőr vagy, nincs más utad, így rögzültök a közönség agyában.

– Eddie Murphy stand-upos. Feketeként bármiről tud beszélni, mert abban a társadalomban lehet – érvel Aranyosi Péter. Megtudjuk: Nálunk humoristák vannak, régebben, mint az Egyesült Államokban. A stand-upra van magyar szó: humorista. Ilyen Nagy Endre, Kellér Dezső, Hofi Géza és Fábry Sándor is.

A lapunk segítségével összehozott találkozón azt is megbeszélték, hogyan tudott Gábor csajozni Aranyosi Péter poénjával, és hogy a közvetlen humorista a kávén kívül csupán kicsi kártyákkal, rajtuk a hívószavakkal készül a fellépésekre.– Most készületlen vagyok, mert ez az első vidéki fellépésem a Borsodi homályossal. Az előadás a barátaimról szól; elég sok a kábítószer, a diósgyőri beszólás, a csúnya szó...A röpke találkozás után a Poén Partizánok elárulják: több dologban is megerősítette őket Aranyosi Péter. Érdekes volt belelátni egy ismert humorista kulisszái mögé.A Poén Partizánokat két-három havonta láthatjuk. Azt mondják, bárkiből lehet stand-upos. Fellépéseik után szívesen átadják a vállalkozó szelleműeknek a mikrofont. Pár szabályuk van: csak saját történetet mesélnek a fellépéseiken, és csak olyan eseteket, amik megtörténtek.Korcsok Gábor éjszakánként megmenti Szeged városát mint szuperhős, de ami biztos: tanítóként dolgozik. Éppen elsősei vannak, mint mondja, jó téma- és poénforrást jelentenek. – Szigorúan hobbi számunkra a Poén Partizánok, amatőr, vagy ha úgy tetszik, underground humoristák vagyunk – vallja a csapat rangidős, Kory becenévre is hallgató tagja. Megtudtuk, nem sokban tér el a színpadi énjük a valóstól, úgy mesélik történeteiket, mintha csak a barátaiknak sztoriznának.

– Rengeteg energiát ad, ha a nézőtéren kacarásznak az emberek – nem rajtam, hanem velem együtt. A barátnőmről csak módjával beszélek, de a kaméleonom nem szól bele, mit mondok róla – magyarázza Kory, aki a hazai humoristák közül Aranyosi Péter, Kovács András Péter, Kőhalmi Zoltán és Litkai Gergely stílusát kedveli, mint mondja, jó dumagépek.Hadfi János, alias Jani reális és reálos beállítottságú Kory szerint. Matematika szakos hallgató a szegedi egyetemen. Még a középiskolás évei alatt próbálta ki a műfajt, és mivel exhibicionista srácnak vallja magát, élvezi, ha közönség előtt beszélhet arról, amit szeret, és még nevettet is közben. – Melyik a kedvenced: falunap, tévéfelvétel, vidéki kultúrház? – kíváncsiskodnak tovább a Partizánok.– Utóbbi a legjobb, akik fizettek azért, hogy eljöjjenek. A falunap a legalja, az a végzet. A tévé sem jó, mert be vagy feszülve, hét kamera néz, nem tudod, te melyikbe nézz.A producer is integet – nincs humorérzéke. A pesti közönség is nehéz. Egyik nap színházban vannak, a másikon operában, harmadnap vacsorázni. A negyediken meg eljönnek a Dumaszínházba, hátradőlnek. Azt gondolják magukban: „Szórakoztassál, köcsög…" A humornak ünnepnek kell lenni, és vidéken az.