Átadták a jégpályákat hétvégén, de mégsem

– Ki szerettem volna próbálni a korcsolyázást zenére is, mert délelőttönként már nincs hangosítás a jégen, mint eddig – hallottuk a szombati Nagy jeges napon a Csongrádról érkezett Kis Ferenctől. A nyugdíjas férfi a mobil jégpályát is tesztelte volna, de nem tehette. Hiába volt az avatóünnepség, a közönséget nem engedték fel rá. Olvasónk azt mondta, hétfőn újra kísérletet tesz. Nem járt sikerrel, mert a pálya tegnap is zárva maradt.Hasonló kérdésekkel többen keresték lapunkat. Megírtuk ugyanis, hogy átadták szombaton a felújított és kibővített jégpályát, azaz az eddigi fedett műjégpályát és a mögötte létrehozott, 20-szor 30 méteres, vadonatúj mobil pályát Szabó Mihálytól, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatójától megtudtuk, a mobil jégpálya beruházója és tulajdonosa a Tisza Volán jégkorongszakosztálya. Velük az üzemeltetési szerződés megkötése folyamatban van. A procedúra lezárását követően – ami várhatóan hamarosan megtörténik – biztosítják a használatát a közönség számára is. Addig a nagypálya áll rendelkezésre a honlapjukon megtalálható időbeosztás szerint. A zenével kapcsolatban az igazgató azt a tájékoztatást adta, hogy délelőttönként zömében iskolák és egyesületek veszik igénybe a jégpályát, akik nem igénylik a zeneszolgáltatást.