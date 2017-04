Átadták a mohácsi vágóhidat - négysávos út lesz Szeged és Pécs között

Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében ünnepélyesen is felavatták a mohácsi vágóhidat, a 2016-ban elkezdett zöldmezős beruházás 21 milliárd forintba került. A teljes kapacitással működő üzem közel 570 embernek ad munkát. Köztük néhány szegedinek is, akik a Horgos úton megszűnő vágás kapcsán vállalták, hogy Mohácson dolgozzanak tovább.A Bonafarm Csoporthoz tartozó Pick Szeged Zrt. is innen kapja majd a tőkehúst, legyen szó szalámikészítésről, vagy a márkaboltok ellátásáról. A Csongrád megyében felnevelt sertést élve szállítják a Dunántúlra, Magyarország egyik legkorszerűbb, európai szemmel is versenyképes méretű – 26 ezer négyzetméteres – vágóhídjára.Éder Tamás a Bonafarm vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója kiemelte a régió legkorszerűbb vágó-, csontozó-, daraboló- és csomagolóüzemét adják át. Csány Attila vezérigazgató kiemelte, nem a beruházás a nagy dolog, hanem az, hogy működtetni is sikerül, úgy, hogy az megtérüljön. Példaként az 5 éve átadott tehenészetet említette, ami már a pénz felét visszatermelte.Megtudtuk, 2200-ra 750 ezer sertést terveznek vágni, ezeknek 35 százalékát saját nevelésből szállítják majd. – 96 ezer tonna húst termelnek a vágóhídon, ez 10 megye éves fogyasztását jelenti – érzékeltette a mennyiséget a vezérigazgató.Tanúsítottan GMO-mentes húst állat elő a vágóhíd és ez a neveléstől kezdve a kibocsátásig igaz. Csányi Attila beszélt az elkötelezettségről, a szakmai megújulásról, az arról, hogy az Mohácson elért eredményt a szegedi fejlesztésre szeretnénk költeni.Hargitai János országgyűlési képviselő hangsúlyozta, Baranya megye depressziós gazdaságát segít kimozdítani ez a beruházás, már csak az autópályát kellene befejezni – és kérte még a Duna hidat is.– Én képviselem a hentes és mészáros szakmát, a beruházás idején megtanultam tisztelni ezt a munkát – mondta Pókos Gergely vezérigazgató. Beszélt a versenyképességről, a nagy múltú Pick Szeged alapanyag-ellátásának biztosításáról.Pontosan két éve kezdődött az építkezés, a tesztüzem december óta folyik. 2,7 milliárd forintos állami támogatást is kapott a beruházás, ahol 800 ezer normális és 100 ezer nagysúlyú, azaz szalámi alapanyagnak való sertést tud feldolgozni a vágóhíd. Hangsúlyozta, 70 százalékkal kevesebb vízre, 40-nek kevesebb energiára van szükség, mint amennyi a Szegeden leállított üzemben kellett egy kiló hús előállításához., aki kiemelte Csányi Sándor elnök eltökéltségét, ami ehhez a beruházáshoz vezetett.Egy megnyert háború is eszükbe juthat ezután Mohácsról, ezt az húsiparban vívtuk meg eredményesen. Magyarország 2. legnagyobb vágóhídja ez – emelte ki Orbán Viktor. 170 milliárd árbevétel 6000 munkahely és 8 milliárd befizetett adó, ez a Bonafarm Csoport.A magyar hús megint szép lett, mondta a miniszterelnök, nem pontosan ezekkel a szavakkal. Hangsúlyozta, a térség falvait leírták, a baranyaiak azért is hálásak, hogy így visszanyerhetik önbizalmukat. Beszélt a bezárt sertéstelepekről, s arról, nekünk miért nem ment az, ami az osztrákoknak sikerült, akik szinte csak hazai sertéshúst esznek. Nálunk ehhez régebben fel kellett túrni a pultot. Utalt arra, hogy nem jó, ha valahol a szemetet is el lehet adni – Mohácson pedig minőségi munka folyik, garantáltan jó alapanyag kerül ki a vágóhídról.