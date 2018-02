AudMax esték a BTK-n - azoknak, akik jobban szeretnék érteni hétköznapjainkat

„Azoknak, akik jobban szeretnék érteni hétköznapjainkat" – ezzel a felütéssel indítja újabb tudománynépszerűsítő előadássorozatát a BTK. Az AudMax Esték célja, hogy a Szegeden teremtődött tudományos értékek átadásával erősítse a város és a Bölcsészkar kapcsolatát. Mindezt úgy, hogy a közben hétköznapjainkban is gyakran előkerülő kérdésekről szóló legújabb tudományos eredményeket közérthetően mutatják be a Kar vezető oktatói.A tavaszi félév tizenkét előadása négy nagyobb egységet alkot: ezek mindegyike több szempontból mutat be egy-egy témakört, az érdeklődőknek lehetőségük lesz irodalmárok, történészek, filozófusok, régészek és művelődéstörténészek előadását meghallgatni arról, hogyan is áll a tudomány a közgondolkodásban megragadt, ám a tudományos gondolkodásban már meghaladott, vagy újonnan felmerült kérdésekhez.A magyarság hun eredetének tudományos vizsgálatától kezdve az okkultizmus és a művészet kapcsolatán keresztül egészen a Kádár-rendszer ideológia boncolgatásáig nagyon sok téma felmerül majd, az előadások után a hallgatóság fölteheti még megválaszolatlan kérdéseit.Szeretettel vár tehát mindenkit a BTK február 14-től szerda esténként 18 órai kezdettel az Egyetem u. 2 szám alatti, második emeleti Auditorium Maximum termébe. Bővebb információt az előadások ismertetésével a Kar honlapján.