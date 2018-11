Az amerikai megbízott azt reméli, hogy jövő áprilisig megkötik a békeszerződést a tálibokkal

Zalmay Khalilzad, aki Kabulba utazott, hogy az Egyesült Államok, a tálibok és az afgán kormány közötti tárgyalásokat koordinálja, újságíróknak azt mondta, reméli, hogy "jövő év április 20-ig meglesz a békeszerződés".



Ide tartozik, hogy Afganisztában a tervek szerint április 20-án tartanak elnökválasztást.



Az afgán származású amerikai diplomata közölte: továbbra is "óvatosan optimista" a béketárgyalásokat illetően.



Előzőleg Khalilzad három napig tárgyalt tálib vezetőkkel Katarban az afganisztáni békefolyamat megújításáról. A tárgyaláshoz közel álló, meg nem nevezett források az AP amerikai hírügynökséggel azt közölték, hogy a tálibok az elnökválasztás elhalasztását és az ideiglenes szakértői kormány felállítását kérték. Az ideiglenes kormány élére Abdul Szattár Szirat tádzsik származású iszlám tudóst javasolták.



A tárgyalásokon az AP forrásai szerint tálib részről Hajrulla Hajrhva, a tálibok volt Herat tartománybeli vezetője és a mozgalom korábbi katonai vezetője, Mohammed Fazl vett részt. Mindkettőjüket - három másik magas rangú tálib vezetővel együtt - a guantánamói amerikai börtönből engedték el 2014-ben egy Afganisztánban 2009-ben elfogott amerikai katonáért cserébe.



Khalilzad, akit Donald Trump amerikai elnök kormányzata nevezett ki, hogy közvetlenül tárgyaljon a tálibokkal, a múlt hónapban is találkozott a radikális iszlamista csoport vezetőivel Katarban, hogy az afganisztáni háború lezárásáról tárgyaljon. Tizenhét évvel az után, hogy az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció megdöntötte a tálibok hatalmát, az iszlamista fegyveresek ellenőrzik ismét az ázsiai ország területének közel a felét és szinte naponta támadnak a helyi biztonsági erőkre és kormányilletékesekre.



Az amerikai diplomata vasárnap kijelentette: a tárgyalások végső szakasza "a békés és sikeres Afganisztán lesz", amely nem jelent "fenyegetést sem saját maga, sem a nemzetközi közösség számára".



A külföldi erők és a nyugati országok támogatta kormány bukásáért harcoló tálibok a múlt hónapban adták át követeléseiket Khalilzadnak, aki tűzszünetet javasolt. Az AP értesülései szerint a tálibok a tűzszünetet elutasították, mondván, nem született megállapodás az általuk követelt kérdésekben, így a bebörtönzött tálib vezetők elengedésében, tálib iroda megnyitásában és a tálibok utazási tilalmának feloldásában. A Reuters értesülései szerint a tálibok által átadott követelések között szerepel a többi között a tálib vezetők elengedése, és az Afganisztánban állomásozó amerikai erők kivonásának javasolt menetrendje is.