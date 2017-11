Az M5-ös sztráda üzemeltetőit már nem lepheti meg a tél

Az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. téli üzemeltetésre felkészített járműflottával várja a telet. A balástyai autópálya mérnökségen csütörtökön tartott gépszemlén ismertették a téli üzemeltetési feladatokat és bemutatták a gépparkot. Taskovics Attila üzemeltetési igazgató az autópálya téli felkészítésén túl beszélt az alkalmazott gépekről, a rájuk szerelhető adapterekről, de hasznos téli közlekedési tanácsokkal is szolgált.A 156,6 km hosszú autópálya szakaszt három üzemmérnökségről, az újhartyáni, a kiskunfélegyházi és a balástyai telephelyről, speciálisan a télre felkészített gépjárművekkel látják el. Ez 3,2 millió négyzetméter útfelületet jelent. A munkához 4940 tonna sót tároltak be, de ez szükség estén rövid határidőn belül után rendelhető.A síkosságmentesítést, valamint a hó eltakarítását kilenc saját, kettős hasznosítású autó, továbbá hat többfunkciós, sózásra és hóekézésre is alkalmas Unimog végzi. Szükség szerint további bérelt gépjárműveket is bevonhatnak a munkába. Az elv nem változott, jellemzően megelőző szórással érik el, hogy fagyban és hóban ne alakuljon ki a síkosság a sztráda felületén.Az autópálya mentén található meteorológiai állomások 5 percenként automatikusan továbbítják az aktuális időjárás adatokat, az országos meteorológia műholdfelvétellel kombinált felhőképes adatai pedig akár 15 perces frissítéssel is lekérhetők.Az utazók biztonságát a két kilométerenként elhelyezett segélykérő telefonok biztosítják. A szakemberek ajánlják, hogy indulás előtt ellenőrizzük az Utinform és az AKA Zrt. honlapján található interaktív térkép útinformációit. Autózás közben fokozottan ügyeljünk a követési távolság betartására – és bár törvényileg nem kötelező, téli gumiabronccsal autózzunk.