Az MTZ traktorral a dűlőutakat is javítják, korszerűsítették az óvodát Pusztamérgesen

– 2017-ben összesen 19 pályázatot adtunk be, ebből 16 részesült pozitív elbírálásban, 3 folyamatban van – összegzett Papp Sándor (képünkön), Pusztamérges polgármestere.Még tavaly megtörtént az óvoda épületének teljes fűtéskorszerűsítése, részleges akadálymentesítése. A pályázati forrás 11 millió forintot biztosított, ehhez tett hozzá az önkormányzat még 5 és fél milliót. A munkálatok befejeződtek, a pusztamérgesi ovisok az idei évet már új környezetben kezdhették.Nagy örömmel töltötte el a településvezetőt, hogy a belterületi utak is megújultak. A Szent István utca mindkét oldalon új burkolatot kapott. Ez volt a falu két legjelentősebb beruházása a tavalyi évben, amelyek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósultak meg.Idén ugyanebből a forrásból sor kerül a védőnői szolgálat felújítására, valamint a polgármesteri hivatal, a könyvtár és a fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítésére. Ezekre a pályázatokra közel 100 millió forintot nyert a település.Papp Sándor arra is büszke, hogy tavaly novemberben a Belügyminisztériumban vehetett át egy kitüntetést a közmunkaprogramban elért eredményekért. – Ez bizonyítja, hogy jól működik a településen a közfoglalkoztatás. Ez mind a program koordinálóinak, mind az abban részt vevőknek dicséret. A pénzjutalomból egy MTZ traktort vásároltak, amelyet a mezőgazdasági munkaprogram mellett szállításra és a dűlőutak karbantartására is használnak majd.