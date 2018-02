Az önkormányzat hárít, a rendőrség büntet: marad az eltérő behajtási rend a Dugonics téren

Múlt hétvégén is többen jártak a tilosban. Évek alatt semmit nem változott a kép. Fotó: Karnok Csaba

, az autósok figyelmen kívül hagyják a behajtani tilos táblát a Dugonics téren. Megállítottuk őket, és beigazolódott: nagyobb arányban a szegediek hajtottak be a Somogyi utcába a Tisza Lajos körút felől. Volt, aki elismerte, hogy szándékosan, míg más megszokásból, és olyan is akadt, aki állítása szerint nem vette észre a táblát.Megkérdeztük az önkormányzatot, milyen megoldást látnak a már lassan hatodik éve fennálló problémára. A városüzemeltetési iroda levele szerint a jelenlegi, eltérő hétköznapi és hétvégi közlekedési rend betartását nem az önkormányzat, hanem a rendőrség jogosult ellenőrizni. Arra viszont, hogy mi a városvezetés elképzelése a probléma megoldására, nem kaptunk választ.

Olvasóink panaszolták, hogy a város ígérete volt az, hogy hétvégén csak a gyalogosok használhatják a Dugonics teret, így kíváncsiak voltunk a városrész önkormányzati képviselőjének véleményére. Hekáné Szondi Ildikó azt mondta, ha ez továbbra is igény a városlakók részéről, utánanéz, mit tehetnek.Olvasói levelet is kaptunk cikkünk kapcsán. Kocsis Albert szerint a probléma valós, ám az autósok helyzete sem könnyű: "Ha járművel helyiként, de főleg idegeként a cikkben szereplő helyhez érünk, a dolog nem egyszerű. Elsődlegesen a körforgalomba lépés előtt a balról érkező a körforgalomban közlekedőkre kell figyelni és ezzel szinte egy időben a gyalogos közlekedésre és a táblákra is."A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak is feltettük kérdéseinket, többek között azt, hogy milyen gyakran tartanak ellenőrzést ott, illetve a táblák kihelyezése óta mennyi büntetést szabtak ki. Ezt a választ kaptuk: "A rendőrök a továbbiakban is fokozott járőrszolgálattal ellenőrzik a közlekedési szabályok betartását, többek között a hétvégi behajtás jogszerűségét is." Közleményükből az is kiderült: a behajtási tilalomra vonatkozó közlekedési szabályok megszegése miatt 55 esetben szabtak ki bírságot 2015 márciusa óta.