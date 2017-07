Az sem jó, ha túl nagy, nem kellett a felvásárlónak - Átmenetileg túlkínálat van paprikából is

Nagy Huszein Tibor a túl nagyra kápia paprikákkal. Fotó: Karnok Csaba

– Nem fér a tálcára. – Nagy Huszein Tibor meglepődött, amikor a megszokott felvásárlónál nem kellett a kápia paprikája, mert túl nagyra nőtt.– Az első szedésből mindig nagyobbak jönnek le, ez legalább húszcentis – mutatja a balástyai gazdálkodó, aki kicsiben termeli a paprikát, ezer tőről szedik a kápiát.

Itthon a nagyot szeretik

Még a marokkói megya németeknél

Országosan évente mintegy harmincezer tonna terem a kápiából, ennek negyedét Csongrád megyében szedik le. A termés fele kerül a feldolgozókba, a frissen szedett paprika több mint hatvan százaléka kerül külföldi piacokra.– A kisebbek kilójáért száznyolcvanat, a nagyok kilójáért nyolcvanat kaptam végül sok utánajárással – mondta Nagy Huszein Tibor. Azt tapasztalta, hogy a két szegedi nagybani piacon sem tudják eladni a termelők a paprikát, nemcsak a nagyobbakat, de a méreteseket sem.Hetek óta pang a piac, mivel a feldolgozók is az elkövetkező napokban kezdik meg a felvásárlást, és az export is csak később indul. A nagybanin is eladhatatlan a kápia, így fordulhatott elő, hogy a nagyobb méret nem kellett, mert az egyetlen lehetőség az átmeneti időszakra az maradt, ha tálcán kínálják a zöldséget, erre pedig nem fér rá a méretes paprika.– Tavaly jó ára volt a paprikának, mert késett a termés.– Ledó Ferenc, a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke szerint korán indult a szedés, emiatt is van most átmenetileg pangás a piacon. – A jövő héten már a feldolgozók is vásárolnak, de az export is megindul, így már csak pár napig lehet nyomott a paprika ára.Ledó Ferenc, aki a szentesi DélkerTész elnöke is, azt magyarázta, hogy a nagy méretű paprika főként az első szedésnél fordul elő, de az elmúlt három évben fajtát is váltottak a termelők, amely következtében nagyobb paprikák teremnek. A szakember szerint az itthoni igények miatt váltottak fajtát, mert a hazai piacon az a kelendőbb, de Romániában is jobban veszik a nagy méretű paprikát.– Hamarosan lefut a török és a marokkói paprika a német piacon. – Ledó Ferenc szerint már nem kell sokat várni, elindul az export. – Hajtatásban már egy hónapja leszedték a paprikát, ezért egy kicsit valóban feltorlódott – mondta a szakember, aki szerint nincs aggodalomra ok.