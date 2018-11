Az SZTE célja: harmadik generációs egyetemmé válni

A küldetés érdekében számos törekvése van az intézménynek, ebben segít az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projekt is.



– A programban komoly fejlesztések valósulnak meg, ezek alapvető célja országosan és nemzetközi szinten is harmadik generációs egyetemmé válni. Ezek a lépések a munkaerőpiac és a nemzetközi verseny kihívásaira is reflektálnak. Olyan rendszert kívánunk kialakítani, amely a tanulást és a karrierépítést is segíti, valamint kiemelt figyelmet fordít a hallgatói létszám növelésére, a lemorzsolódás csökkentésére. Emellett erősíteni szeretnénk a nemzetközi kapcsolatainkat, valamint minőségi polgári életet kívánunk biztosítani, nagy hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra. Ezek mind-mind összhangban állnak az SZTE küldetésnyilatkozatával – osztotta meg a legfőbb részleteket a projektet ismertető konferencián Gellén Klára rektorhelyettes.



Felzárkóztató programok, egyéni és csoportos tanácsadások, 700 tananyag online elérhetővé tétele, összegyetemi sportprogramok – többek között ezek segítik majd a hallgatók mindennapjait a 2016 és 2020 között megvalósuló projekt eredményeként. Az egyetem az oktatók számára is fejlődési lehetőséget kínál, idén szeptembertől tanításmódszertani tréningeken vehetnek részt a pedagógusok, míg a szegedi intézményt branddé formálják majd, így a külföldi fiatalok és partnerek számára még vonzóbbá válik.