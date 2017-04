Bakson azon vitatkoztak, hogy mennyi jár vissza a csatornaberuházásból

Bár 2015 végén befejezték a beruházást , a társulat még nem számolt el a tagsággal. Tavaly a kormány módosította a vízgazdálkodási törvényt úgy, hogy a csatornaberuházások után kapott állami támogatás mértéke szerinti hozzájárulást vissza kell fizetni a lakosoknak , ha azok kérik ezt. Bakson eddig még ebben a visszajáró összegben sem tudtak megállapodni. A helyiek egy része szerint azért, mert túl magas hozzájárulást kér a társulat, szerintük a támogatásként az önkormányzathoz érkező pénz egy része eltűnt. Búza Zsolt polgármester pedig azt állítja, hogy a lakosok jelentős része még egy fillért sem fizetett be, így nincs miből fizetni.A napokban tartott taggyűlésen a könyvelést végző cég a korábban megállapított 160 ezer forint helyett 120 ezer forintra számolta ki a befizetendő hozzájárulást, mivel időközben előkerült egy megállapodás, mely szerint az önkormányzat vállalja a működés, a banki hitelek költségeit. A könyvelők szerint ennek az összegnek a kifizetését az összes porta esetében garantálni tudja. A gyűlést éppen azért hagyták ott a cég képviselői, mert szerintük egy kisebb összeg befizetése mellett a visszajáró pénzt nem tudják mindenkinek visszafizetni. A taggyűlésen részt vevők közül többen még a 120 ezer forintot is soknak tartották, végül 62 ezer forintban állapodtak meg.A végleges döntést a gyűlésen megválasztott új küldöttek hozzák meg, ettől számítva is még hosszú időbe telik majd, mire elutalhatják a visszajáró pénzt. Csongrád megyében a települések zömében már régen visszafizették a lakosoknak a befizetett önerőt.