Balett, zenés vígjáték és gálaestek a színházban

A Szegedi Kortárs Balett ma esti premierjén három darabot is láthat a közönség: Juronics Tamás, Czár Gergely és Corneliu Ganea koreográfiáját. Fotó: frank Yvette

Egy este három balettpremiert is láthat a szegedi közönség: a ma esti kisszínházi premieren Czár Gergely, Corneliu Ganea és Juronics Tamás koreográfiáit adja elő a Szegedi Kortárs Balett.– Három önálló, egymástól független produkciót mutatunk be a szegedi közönségnek – mondta el Juronics Tamás. Czár Gergely Exit című alkotása és a fiatal romániai születésű vendégkoreográfus, Corneliu Ganea Tabula Rasa című műve a társadalom és egyén viszonyát boncolgatja, hogy miként illeszkednek be a fiatalok a mai világba.

A romániai születésű, nemzetközileg ismert koreográfus, Corneliu Ganea darabjának címe, a Tabula Rasa kettős jelentést hordoz: a káoszba forduló teljes szabadságot és az újrakezdést. A kaotikus társadalomban harmóniát kereső egyének küzdelmét Michael Gordon zenéjére alkotta meg Ganea.– Számomra nyugtalanító helyzetet fogalmaztam meg az Exitben – mondta el Czár Gergely. – Mi történik akkor, ha letér valaki az emberiség közös útjáról, milyen ez a kizökkent, üres, fogódzók nélküli létezés.A két fiatal alkotó koreográfiáit a pesti közönség már november 8-án láthatta a Műpában, a Bernarda Alba háza azonban ma este debütál. – Federico García Lorca eredetijét nehezen lehetne balettban előadni, a táncmű egyfajta sűrítmény – magyarázta Juronics. – A lényeg, hogy az erőket, vágyakat megmutassuk, hogy a bezártság, összezártság, elnyomott szexuális vágyak mire képesek. Manuel de Falla El amor brujo című balettzenéjére készítettem a koreográfiát – Lorca mestere és barátja volt Falla, aki az andalúz zenében olyan, mint számunkra Bartók.A Szegedi Nemzeti Színház márciusa a gálaműsorok hónapja: a Szegedért Alapítvány március 10-én tartja a díjátadó gálaestjét. Szintén a nagyszínházban rendezik a március 18-i Musical Gálát, ahol Szulák Andrea, Egyházi Géza és Csengeri Attila ad elő részleteket ismert musicalekből. Temesi Mária, a Zeneművészeti Kar Magánének Tanszékének vezetője jubileumi koncertet ad március 23-án a nagyszínházban – az esten László Boldizsár és Kelemen Zoltán fog közreműködni, a szegedi szimfonikusokat Pál Tamás vezényli.Szintén március 23-án mutatják be Tasnádi Csaba rendezésében a XIV. René című Eisemann-darabot. A zenés vígjátékot egy időben betiltották, és azóta se vették elő sokszor: talán épp azért, mert „a hétköznapjaink előbújnak a sorok közül, figurák mögül, és a mai közéletre, szűkebb-tágabb közösségükre ismerhetünk" a rendező szerint.Az ötéves Varga Balett március 24-én tartja a jubileumi előadását Varga József balettművész vezetésével – a sokszínű programra jegyek korlátozott számban igényelhetők. Nagyszombaton, március 31-én a kisszínházban adnak elő passiójátékot: az Akinek meg kell halnia című darabot Kaj Ádám rendezte.