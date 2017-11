Bálint végigaludta a túrát

Gábor és a kutya

Apa, anya és az ikrek

– Angéla beszélt rá bennünket, hogy jöjjünk el vele a 28 kilométeres túrára – mondta szombat reggel nyolc órakor a Öreg Kőrössy Halászcsárdában berendezett ideiglenes túraközpontban Bodácsi Mária, aki Brigitta lányával nevezett be az Algyőig tartó hosszú sétára.Cakó Angéla rutinos túrázó, megmondani sem tudta, hányszor teljesítette már a távot. – Majd próbálunk óránként öt kilométert gyalogolni, és akkor biztosan a 7 órás szintidőn belül érünk célba – mondta Cakó Angéla.A leghosszabb távot választókat Algyőn fordították vissza, ahol nagy meglepetésre a helyi nyugdíjasklub tagjai húszféle, kemencében sütött édességgel várták a túrázókat.– Nincs taktika. Négyen megyünk a 12 kilométeres távon, a barátnőm, anyukám, a kutyám és én – mondta Bába Gábor. Elmesélte, két éve három óra alatt gyalogolták le a Tisza-töltésen a távot. – Most biztosan lassabban haladunk majd a kutya miatt, de így is teljesíthető a négyórás szintidő – mondta Gábor.A túraközpontba folyamatosan jöttek szombat reggel az emberek. Egész családok neveztek be a gyönyörű őszi időben a Szegedi Sport és Fürdők Kft. idei utolsó próbájára. A cég márciustól szervezett szabadidős programokat a bicajos túrától a Maty-éri úszásig.– Én 28 kilométeren megyek két gyerekkel, a feleségem pedig 12 kilométeren indul szintén két gyerekkel – mondta Zupkó István, akitől megtudtuk, hogy rendszeresen járnak túrázni. Felesége, Szilvia elmondta, sok folyadékkal, valamint szendviccsel és kis nasival készültek az útra.Szunyogh Károly a párjával, Zsuzsával és másfél éves kisfiukkal, Danival érkezett Zsombóról. – Dani sokszor futva sétál. Meglátjuk, meddig bírja, és ha elfárad, betesszük a babakocsiba – mondta Károly, aki a 12 kilométeres, felesége és kisfia pedig a 6 kilométeres távnak vágott neki. Értelemszerűen az első szakaszt együtt tette meg a család.A Leó család – apa, anya, az ikrek és a kutya – 12 kilométerre nevezett.– Én vagyok a leggyengébb láncszem – nevetett a feleség, Erika. Folti, a border collie láthatóan izgatott volt, már indult volna. A tinédzser ikreket, Emmát és Pétert azonban a szülők szerint presszionálni kellett, hogy eljöjjenek.– A 6 kilométer nem táv! Az alatt a kutya sem fárad el – viccelődött Leó Norbert.Festői szépségű őszi színekbe öltözött a Tisza-töltés, amelyen volt, aki kézen fogva sétált a párjával, mások futottak. Merthogy futva is lehet teljesíteni a távot – tudtuk meg Virág Lajos szervezési igazgatóhelyettestől. Makra Ágnes három óra alatt futotta le a 28 kilométert yorkshire terrierjével.– Ha Rexi nem futott volna ilyen gyorsan, akkor én sem érek célba három óra alatt – mondta Ágnes.Erni szája mint a jégkocka.Baranyi Ernő a feleségével, Anikóval és hétéves fiával, Ernivel sétálta le a 6 kilométert.– Én az elején még futottam, és sok embert leelőztem, de a végén már a számon vettem a levegőt, és olyan lett a szám, mint a jégkocka. Utána már apával és anyával sétáltam – mesélte a Fekete István iskolába járó Erni. A hétéves fiú elmondta, gyakran sakkozik az apukájával, és két éve műkorcsolyázik.Hat kilométert teljesített Murányi Gábor is, aki feleségével, Tündével, valamint két és fél éves Gergő és hat hónapos Bálint fiával túrázott.– Gergő jól bírta. Az elején még futott is, aztán gyalogolt, de a végén már fel kellett vennem a nyakamba – mesélte Gábor. Bálint viszont végigaludta a babakocsiban az egész túrát. Mint ahogy a zsombói család másfél éves Danikája is a babakocsiban szunyókálva ért be a célba.