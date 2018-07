Bárhonnan üzenhetünk a kedvenceinknek egy szegedi alkalmazással

"Veletek vagyunk!". "Hajrá, magyarok!" - ilyen, és ehhez hasonló buzdításokat küldhetünk a kedvenceknek egy fotó kíséretében a Seyu nevű telefonos alkalmazás segítségével. A letöltés és a fotó készítés után üzenetet is választhatunk, ami megjelenik a mellett a kép mellett, amely a pálya szélén látható és az eredményjelző LED-falakon jelenik meg a mérkőzések idején.Az ötlet két szegedi fiatalembertől, Vecsernyés Tamástól és Kovács Ervintől származik. Mindketten a szegedi sportban nőttek fel, a sport iránti rajongás megmaradt, valamint a sport és az informatika területén képzelték el jövőjüket. Az alkalmazással azoknak tudnak örömet adni, akik nem tudnak ott lenni a kedvenc csapatuk meccsén, a használattal pedig anyagi áldozatot sem kell hozniuk a felhasználóknak, hiszen annak használata teljesen ingyenes. 2017 őszén az egyik hazai NB I-es kézilabda-csapatnál debütáltak, első alkalommal több mint 300 letöltést generáltak. Mostanra több partnerrel is megállapodtak, a Magyar Kézilabda Szövetség mellett több női kézilabda csapatnál is elérhető a Seyu. Továbbá, a Győri Audi ETO KC-vel és a férfi labdarúgás vonalán a Debrecennel és a MOL-Vidi FC-vel is kapcsolatban állnak a szolgáltatásuk bevezetése kapcsán. A Seyu koncepciója nemzetközi színtéren is abszolút egyedülálló, így a jövőben a nemzetközi kézilabda és futball területén szeretnének megjelenni a szegedi fiatalok a szolgáltatással.- A klubok nyitottak, érzik a szükségét annak, hogy megszólítsák a szurkolókat. Ők is az új generációt szeretnék megcélozni, akiknek a technológia a mindennapi élet része - mondta Vecsernyés Tamás, aki hozzátette, a jövőben szeretnének szegedi partnerrel is együttműködni.A Seyu jelenleg Androidos készülékekre tölthető le, de dolgoznak azon, hogy iOS-sel is kompatibilis legyen. A klubok felé egyetlen feltétel van, hogy megfelelő minőségű ledfallal rendelkezzenek, amin jó minőségben jelenhetnek meg a szurkolók által beküldött képek. A pálya menti ledfalon és az óriás kivetítőn is megjelennek a fotók: ez pedig már a cégek számára is csábító lehet, akik így megjelenési felülethez juthatnak. A Seyu a megállapodások értelmében az általa meghatározott cégeknek biztosíthat megjelenési felületet a szolgáltatásában a hirdetőtáblákon is, akik így egy DVSC-hez, egy Győri Audi ETO KC-hez és még sok országos és nemzetközi nézettséggel bíró csapathoz is bekerülhetnek az alkalmazásnak köszönhetően. Az itt megjelent fotókat az egyesületek és a szurkolók a közösségi médiában is felhasználhatják, ami további megjelenési lehetőséget jelenthet. - Negatív visszajelzés eddig nem érkezett, akikkel eddig megegyezést kötöttünk, azok is velünk képzelik el a jövőt. Ez egy egyenes kommunikációs csatorna a szurkolótól a pályán lévő játékosokig. A játékosok is elmondták, jól esik nekik a buzdítás, amit ebben a formában kapnak - tette hozzá Kovács Ervin, aki a technológiai háttérért felel.Csak két adat, hogy mit jelenthet a Seyu: a tavalyi női kézilabda Bajnokok Ligája Final Four-t 12 ezer 500-an látták a helyszínen, míg a tévében közel 200 millióan követték: az alkalmazás így akár százmillióknak is segíthet abban, hogy úgy érezzék, ők is ott vannak, és segítenek a kedvenceknek. Az idei Veszprém-Szeged férfi kézilabda bajnoki döntőn már szponzor is megjelent a falon.A szegedi startup a Magyar Kézilabda Szövetséggel is szerződésben áll, így a magyar győzelemmel végződött, debreceni junior világbajnokságon is elérhető volt a Seyu. A magyar lányok meccseire több száz fotót küldtek be a felhasználók, az app segítségével az augusztusi, kijevi minifutball Európa-bajnokságon, valamint a magyarkanizsai kézilabda felkészülési tornán is üzenhetnek a csapatoknak a felhasználók.