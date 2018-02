Barnák Lászlót választották a színház főigazgatójává, egyhangúlag szavazott bizalmat a közgyűlés

A pénteki közgyűlésen megszületett a döntés: Barnák László színész, rendező töltheti be a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatói posztját július 1-jétől. Az egyedül maradt pályázónak egyhangúlag bizalmat szavazott a közgyűlés – Gyüdi Sándor utódja békés átmenetet szeretne a teátrumban, amelyet öt éven keresztül vezethet.

A közgyűlési döntés után színészkollégái pénteken sorra gratuláltak Barnák Lászlónak – Szilágyi Annamária az elsők között ölelte át az új főigazgatót, a háttérben Jakab Tamás. Fotók: Frank Yvette

A szegedi színház vezetői posztjára eredetileg ketten pályáztak: Gyüdi Sándor, aki már két cikluson keresztül igazgatta az intézményt, valamint Barnák László, aki 10 éve a társulat tagja, színészként és rendezőként is részt vett számos projektben. A társulat és a szakszervezet szavazásán a többség Barnákot támogatta, ezt követően hétfőn. A keddi szakmai grémium, majd a szerdai kulturális bizottság is támogatta az egyedül maradt jelöltet.A közgyűlésen Botka László polgármester megjegyezte: „Nagy eredménynek tartom, ha voltak is viták, nézetkülönbségek, egyvalami nem volt: a politika továbbra sem tette be a lábát ebbe az ügybe, ami nagy érték". Köszönetet mondott Gyüdi Sándor elmúlt 10 éves főigazgatói munkájáért, majd hozzátette, munkájára továbbra is számítanak – már csak azért is, mert Barnák László őt kérte fel az operatagozat vezetőjének. A megőrzés mellett a megújulás is fontos: ennek szellemében a sikeres összművészeti produkcióiról ismert Horgas Ádám rendezőt kérte fel Barnák a prózai tagozat vezetőjének.

A napirendnél Tóth Károly képviselő kifejtette, hogy Barnák színvonalas szakmai programot rakott le az asztalra, amelynek egyik fontos eleme volt, hogy jelentősen emelje a nézőszámot. Ehhez pedig többek között a népszerű zenés műfajok, az operett és a musical arányát javítaná – ezen költséges műfajok bemutatásához fontos a bevételi oldal növelése is. A kiadások optimalizálása mellett szervezeti átalakításokat is tervez az egyhangúlag megválasztott új főigazgató.A közgyűlés zárt ülésen döntött arról is, hogy eredménytelennek nyilvánítja a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatói pályázatát, és ugyanolyan feltételekkel új kiírást jelentetnek meg.Ezzel lehetőséget kap Gyüdi Sándor, aki főigazgatói pályázatának visszavonásakor kiadott közleményében jelezte, ha a szimfonikus zenekar vezetésére új pályázatot írnak ki, azon szívesen indulna.