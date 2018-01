Bartók Csaba volt kézilabdázó lesz a Fidesz egyik jelöltje Szegeden

A volt kézilabdázó, aki tagja volt az 1996-ban bajnok szegedi csapatnak, az 1-es választókerületben indul a kormánypártok színeiben. A Fidesz hivatalosan egyébként a jövő héten mutatja be jelöltjeit, a 2-es körzetben várhatóan a jelenleg is képviselő B. Nagy Lászlót indítják.



Lapunk úgy értesült, hogy az 1-es körzetben több lehetséges személyt is meghallgattak, végül Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó és Bartók Csaba között dőlt el a jelölt személye. Azt is megtudtuk, más személyi változások is történtek a szegedi Fideszben: csendben elköszöntek a korábban meghatározó arcoktól, és helyüket egy új, fiatalabb, dinamikusabb vezetés veszi át. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a szervezet tagsága újult meg, de a politikai húzóemberek is megváltoztak.



Értesüléseink szerint ezek a személyi változások csak egy folyamat elejét jelentik, nem a végét. A helyi Fidesz célja ugyanis az, hogy a kormányzattal együttműködni képes helyi szervezetet hozzanak létre, amely a választásokon is esélyes lehet, a kabinettel együttműködve pedig egy regionálisan meghatározó gazdasági központtá alakítsák Szegedet és a város közvetlen térségét.



A párt helyi szervezete szerint ugyanis hosszú évek óta először van esély Szegeden legyőzni az MSZP-t, és megvalósítani az erre vonatkozó tervet. Emiatt pedig eddig nem látott egység alakult ki a szegedi jobboldalon.