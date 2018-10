Befejezték a földmunkákat az Etelka soron: decemberre már állhatnak a fedett uszoda tartóoszlopai

Augusztus 23-án tették le az új szegedi sportuszoda alapkövét. Lapunkban is beszámoltunk arról (2018. augusztus 23.: Letették a fedett uszoda alapkövét – Ma elkezdődik az új sportkomplexum építése), hogy a kormány megemelt összeggel, 16 milliárd forinttal támogatja a beruházást.Az alapkő letételének napján a kivitelező konzorcium egyik tagja, a West Hungária Bau Kft. ügyvezetője, Paár Attila lapunknak azt mondta: nagyon szoros ütemtervet állítottak össze, az uszoda épülete az ősz végén kezd majd el kiemelkedni a földből.Pénteken megtekintettük az építkezést, egyelőre még nem kezdték el az alapozást sem. Csanádi Zoltán, a koordinációért felelős városi cég, a Szeged Pólus NKft. ügyvezetője kérdésünkre azt felelte, az ütemtervnek megfelelően haladnak a munkálatok. – Elérték a tervezett legmélyebb szintet a pincében – mutatott a terület közepén álló nagy gödörre –, vagyis innen már csak fölfele haladnak a munkások. A pincerészen az úgynevezett dréncsöveket fektetik le, vagyis a szivárgó talajvizet vezetik el. Az uszoda területe ennél nagyobb lesz, még valamennyi földet gyalulnak majd le, ám a nagy tömegű földmunka készen van – részletezte az ügyvezető. Összesen 30 ezer köbméter földet termeltek ki, ezeket az engedélyeknek megfelelő lerakóhelyekre vitték el.A folytatással kapcsolatban megtudtuk, az alapozás két részből áll majd, először egy ágyazati réteg készül, ha azon a teherbírás megfelelő, akkor tudják folytatni, ha nem, akkor szükség lesz áttervezésre. Arra a kérdésünkre, hogy most miért nem dolgoznak a területen, azt a választ kaptuk, hogy tegnap készen lettek a föld nagy részének kiszedésével.Az Etelka sori stadiont még a munkálatok kezdetén körbekerítették, a munkaterületre csak a töltés felől lehet belátni. Olvasóink is érdeklődtek, miért nem láthatják az építkezést. Mihály azt kérdezte, egy 16 milliárd forintos beruházást vajon miért kell eldugni az adófizetők elől? A kérdésére Csanádi Zoltán azt válaszolta: a körbekerítésre azért volt szükség, hogy ne szálljon ki a por, és a zajterhelés is csökkenjen. Ha egy drótkerítést raknak fel, akkor minden kiszáll az útra. Hozzátette, a kivitelezők nagyon figyelnek a rendre, a kihordott sarat, port a kivezető úton naponta takarítják.A tervek szerint – ha az időjárás is engedi – egész télen tudják folytatni az építkezést, reményeik szerint december végén már állni fognak a tartóoszlopok, ezeket már kívülről is láthatják a szegediek. A környéken lakókat, vagyis a felsővárosaikat is érintő változás leghamarabb tavasszal várható majd, akkor kezdik el az Etelka sori körforgalom építését. Itt forgalmi változásokra is számíthatnak majd a lakosok, erről értesítik majd a lakosságot. A sportkomplexum felépítésére 425 napot kapott a kivitelező.A Modern Városok Program keretében megvalósuló modern, fedett uszodában lesz egy 50×25 méteres, 10 pályás versenymedence. Ehhez társul egy 1169 fős fix lelátó, emellett egy bemelegítő és egy meleg vizes tanmedence, valamint egy külső-belső lazító ülőmedence és edzőterem is része lesz a létesítménynek.