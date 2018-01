Behorpadt az aszfalt : újra fölbontják az ásatás helyét a múzeumnál

– A 19. század vége óta nem bolygatták meg abban a mélységben ott a talajt – mondta Medgyesi Konstantin , a Móra Ferenc Múzeum igazgatóhelyettese, akit arról kérdeztünk, miért süllyedt meg az aszfalt egy jókora részen a Móra park szélén.– Sajnos nem lehetett előre látni, hogy amikor az ásatás után visszatemetik a munkagödröt, hiába végzik el a tömörítést, porózussá válik a talaj. Az ásatás során nagyobb kövek is kikerültek a földből, amelyek addig a hozzájárultak a talaj szilárdságához – magyarázta Medgyesi Konstantin.Lapunkban többször foglalkoztunk a júliustól szeptember elejéig tartó ásatással, amelyben a múzeum régészei feltárták az egykori szegedi vár déli kaputornyát , bejáratát és török, illetve barokk kori részeket . Azt is megírtuk, hogy miután a feltárás régészeti szempontból befejeződött, szeptember közepén visszatemették a gödröket, és leaszfaltozták a felbontott területet. December elején aztán megadta magát az aszfaltréteg alatti talaj, emiatt a járda besüllyedt, és balesetveszélyessé vált. Erről akkor a városüzemeltetési iroda értesítette a múzeumot, az érintett részt pedig kordonnal körbezárták. Ez azóta is így van. Úgy tudjuk, a talaj süllyedése tovább folytatódhat, ha nem oldják meg záros határidőn belül a problémát. A behorpadt aszfalt közműveket egyébként nem veszélyeztet.– Közbeszerzést kellett kiírnunk a feladatra. Garanciális munkaként nem lehetett elvégeztetni a kivitelezővel, éppen azért, mert a talajszerkezet megváltozását nem lehetett előre látni – mondta el az igazgatóhelyettes. A munka nagyjából egymillió forintba kerül, amit a múzeum fizet.– Fölbontják újra a területet, majd új rétegrendet alakítanak ki a szakemberek. Lesz benne egy kavics-sóder és egy betonréteg is, erre kerül az aszfaltozás. Ez így már biztonságos lesz – tette hozzá Medgyesi Konstantin. Bár a várostól április végéig kaptak határidőt a helyreállításra, szeretnék minél hamarabb elvégezni a munkát. Ha kedvezőbb lesz az időjárás, hozzáfognak a terület helyreállításához.