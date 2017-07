Bicikliút épül jövőre Szegedtől Ópusztaszerig

Több túrázó jön majd

Kerékpárral Sándorfalván.Az autósok is nagyobb biztonságban érzik magukat, ahol van bicikliút.

Fotó: Török János

Négy önkormányzat építteti jövőre a megye egyik leghosszabb összefüggő bicikliútját. Szeged és Ópusztaszer között a főút mellett, 17 kilométeren, 699 millió forintból készül el. A megyei önkormányzat szervezte a beruházást, együtt pályázott és nyert vele Sándorfalva, Dóc, Ópusztaszer. A szegedi önkormányzat pályázata is nyert, így a megyeszékhely a saját közigazgatási területén elkészíti a maga részét. Jövőre kezdődik az építkezés.A kétezres évek végén ezen a szakaszon minden esztendőre jutott egy súlyos biciklis baleset. Régóta várják ezt a beruházást az itt élők. Sokan járnak biciklivel ezen a főúton, és ha biztonságosabb lesz a közlekedés, még többen fognak járni, ahogy ez a többi, településeket összekötő kerékpárút megépülése után szokott történni. Makra József ópusztaszeri polgármester azt mondja, jellemző, hogy a helybeli Mari néni, Pista bácsi mellett hosszú túrákat teljesítő, komoly kerékpárral járó turisták is eljönnek idáig Szegedről, most is. A kerékpárút tehát a turizmusra is jó hatással lesz. Amikor a Kistelekre vezető aszfaltcsík megépült, megnőtt a biciklisforgalom a két település között.

Föladják a leckét a tervezőknek

A külterületiek 90 százaléka ezen az oldalon él, itt a Nádas-tó is.

Fotó: Török János

– Biciklivel járok, és itt szinte mindenki. Nagyon várjuk, hogy kész legyen – mondta a sándorfalvi Fajka Kata. Ők a város mellett laknak, a strand közelében, ahol öt utcában nagyon sok gyerekes család él. Elsősorban miattuk szeretné a sándorfalvi önkormányzat, hogy ezen a részen a főút bal oldalán haladjon majd a kerékpárút Dóc felé, mert akik majd használni fogják, zömmel ezen az oldalon laknak – tudtuk meg Gajdosné Pataki Zsuzsanna sándorfalvi polgármestertől.

A tervezőknek ezzel föladták a leckét. Ahogy Szegedről elindulunk Sándorfalva felé, először a főút jobb oldalán van kerékpárút, a vasúti töltésig. Aztán nincs, majd az autópálya-fölhajtón a bal oldalban készítették el a biciklisek átvezetését. Sándorfalvára érve a nagy jobbkanyar után a Sövényházi út mellett megint a jobb oldalon van bicikliút. Ez már nem túl jó minőségű, járdának is használják. Ha epret árulnak, azon áll a napernyő is... Kérdés, hogyan vizsgázik ez az út, ha többen fognak itt átbiciklizni. Hallottunk olyan véleményt, hogy praktikus lenne, a város belsejének megközelítése szempontjából is, ha itt is a bal oldalon épülne új, rendes kerékpárút – ahogy a már említett külterületen. A kérdés az, van-e erre elég hely.A tervezők most egyeztetnek a szakhatóságokkal, és ez a kérdés is szóba kerül, hiszen átvezetni a főúton a bicikliforgalmat egyik oldalról a másikra növeli a balesetveszélyt.