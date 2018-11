Billentyűzött világzenét mindenkinek! Kulturált partizenével is szórakoztat a szegedi Docpiano Band

A nyelv mindegy, csak a zene a lényeg – vallja a 80-as, 90-es évek zsidó popzenéit is játszó szegedi Docpiano Band, melynek két tagja sosem kész műsorral áll a színpadra: az országban egyedüliként kizárólag élő partizenével, a publikumra hangolódva szórakoztatnak.Műfajilag nem könnyű behatárolni a zenéjüket. A harmincas éveikben járó Juhász Máté és Kovács András olyan kulturált popzenét, háttérzenét adnak elő, amelybe szinte minden belefér: feldolgozásaikkal kirándulnak a jazz, a latin és a swing világába, miközben a hallgatóság a zsidó kultúrával is közelebbi barátságba kerülhet a különleges és interaktív utazáson keresztül – időben és térben egyaránt. A megénekelt emberi érzések és vágyak mindenütt hasonlóak, a világ valamennyi kultúrája egyformán jelentős és fontos, nyelvtől függetlenül – vallják.Az alábbi videóban a méltán híres és már feloszlott Bijou zenekar egy jazzy remake-je hallható a Doc Piano tolmácsolásában. Szerintük ez az egyik legeredetibb hangulatú dal, melyet mondanivalója miatt mindkét fiatalember nagyon megszeretett.A korábban is sokszínű zenében utazó Juhász Máté és a karaokeműsorokat vezető, rockzenekarokban fellépő Kovács András először 7 éve játszottak együtt, majd némi szünet után több szegedi vendéglátóhely rendezvényén mutatkoztak be minőségi partizenéjükkel. Mivel szakmailag gyorsan egymásra hangolódtak, folytatásként formabontó hangszerelésükkel, az akusztikus elemek és a XXI. századi technika egyedülálló ötvözésével eveztek ki a nyilvánosság nyílt vizeire – tették mindezt a közönség számára is emészthető formában.Az ügyvédként is ismert Juhász Máté a héber, jiddis dalokkal ismertette meg a már sok éve muzsikáló Andrást.– A zsidó zene nem egyenlő a klezmerrel, jóval többről szól, de nem erőszakoljuk a közönségre a jiddis és héber dalokat, csak egyet-egyet csepegtetünk a számaink közé. A Hava Nagilát mindenki ismeri és szereti, sokan nem is tudják, hogy zsidó dal. A lengyel–litván eredetű, zsidó származású, Kanadában élt Leonard Cohen közkedvelt Hallelujáját minden fellépésen eljátsszuk – meséli András, aki a zene transzcendentalitásában hisz, számára a színpad templom, a zenéből pedig rengeteg energiát kap. Jelenleg jazz-zenésznek tanul.– Nincs még két ilyen ember, aki szakmailag ennyire jól együtt tud dolgozni, fellépés alatt egymás rezdüléseire azonnal alkalmazkodni, ugyanakkor emberileg nagyon különbözünk egymástól. A magánéletben nem vagyunk barátok, remekül működő munkakapcsolat a miénk – vallja András, aki a Docpiano Band énekese, míg Máté a billentyűs hangszerekkel végzi el egy komplett kísérőzenekar munkáját. Hosszú távú terveik mellett többnyire kétéves ciklusokban terveznek.Hakol Beseder, azaz Minden Rendben címmel korábban jelent már meg albumuk, mely vallási énekek, Tóra-idézetek saját stílusú feldolgozása, illetve izraeli pop, ismert és kevésbé ismert héber dallamok, világslágerek egyedi értelmezése. December 29-én a kisszínház közönsége elé hasonló műsorral lépnek, melyhez Borovics Tamás színészt is sikerült megnyerniük. Hogy milyen szerepe lesz a népszerű szegedi színésznek, az legyen meglepetés!