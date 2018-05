Bíró-Balogh Tamás Baka-leveleken és Radnóti-tanulmányköteten dolgozik

A látássérült Huszár Gabriella kutatási területéről, irodalmi ritkaságokról és terveiről is kérdezte Bíró- Balogh Tamást. Fotó: Kuklis István

– Nem készültem én mindig irodalmárnak, viszont gyerekkorom óta vonzódtam a régi dolgokhoz. Régész akartam lenni, majd geológus, később irodalomtörténész. Mindegyik a régi emlékekkel, dokumentumokkal foglalkozik. Mire a szegedi egyetemre felvételiztem, egyértelmű volt, hogy irodalmi pályára készülök. Persze az irodalommal jóval korábban ismerkedtem meg, hiszen mindig is nagyon szerettem olvasni, olyan családban nőttem föl, ahol mindenki szerette a könyveket.– Teljesen. Akkor még József Attila Tudományegyetemnek hívták a szegedi egyetemet, és lényegében egyetlen embernek köszönhetem a választásom: Ilia Mihálynak. Békés megyéből, Gyomaendrődről jöttem, ahol két ember is tanított a városban, aki korábban Ilia Mihály tanítványa volt, és felhívták arra a figyelmem, hogy az érdeklődési körömnek az felel meg leginkább, ha Szegedre felvételizek. Ez be is igazolódott, mert ha lehet így mondani, Ilia Mihály indított el a szakmai pályámon. Máshova be sem adtam a jelentkezésem. Ez egy mindent vagy semmit alapú döntés volt, vagy a szegedi magyar szak, vagy semmi. Az azóta eltelt huszonöt év talán azt mutatja, jól döntöttem.– Idén 25 éves ez a könyv, tehát egy negyedszázados írói jubileumot is tarthatnék. Az egy egészen más történelmi korszak volt. Nem volt például internet, az emberek egészen másként élték meg a nyilvánosságot. Egyszer csak Gyomán, ebben a Békés megyei kisvárosban kaptam levelet egy országosan ismert személytől, azzal a szöveggel: „Kedves Tamás! Küldd el nekünk prózai műveid, mert látunk bennük fantáziát!" Gondolhatja, mindjárt dobtam egy hátast! Hirtelen belekerültem az irodalom vérkeringésébe, mert igazi könyvbemutató volt, igazi írókkal, igazi vendégekkel, igazi fotósokkal. Nekem akkor mindez teljesen ismeretlen volt.– 1992-ben a Magyar Televízióban volt egy tehetségkutató műsor fiatal alkotóknak, oda lehetett beküldeni prózai műveket, dramatizált jeleneteket, amelyeket színészek adtak elő. Előadták ott az én egyik abszurd jelenetemet is, ezt látta meg akkor a kiadó, és utána írt nekem Vámos Miklós.– Mert ez tetszik. Ha viszont tudományosabban akarjuk megfogalmazni, a klasszikus modernség volt az, amikor forrongtak az irodalmi áramlatok. Ekkor voltak az izmusok, a Nyugat, ekkor alkottak azok az írók, költők, akik kiléptek a nemzeti tradícióból, és már másféle hagyományok alapján akartak irodalmat művelni. Kedvencem lett Karinthy Frigyes, majd csatlakozott mellé Kosztolányi, egyre bővültek az irodalmi ismereteim, aztán így maradtam.– Réz Pál egyszer azt mondta rólam, hogy szerencsés kezem van. Kosztolányi regényét, az Aranysárkány ifjúsági változatát például egy könyvespolcon találtam meg: itt arra kellett rájönnöm, hogy az átdolgozás tényleg Kosztolányié-e. Nemes Nagy Ágnes egyetlen regényét nem volt nehéz megtalálnom, mert az örökösnél találtam meg, ahol azonban addig senki nem kereste. Móricz Zsigmond egy ismeretlen kötetének kézirata pedig egy általános iskolai papírgyűjtés során került elő.– Ő volt a XX. század első felének egyik legjelentősebb kritikusa. Nem szépirodalmi alkotó volt, bár megjelent öt regénye és három drámája is, de nem erről ismert. A Nyugat folyóiratnál ő volt az irodalom modernizálásának egyik fő alakja. De talán ennél is jelentősebb volt az az irodalmat befolyásoló szerepe, amit a Vasárnapi Újság című hetilapnál végzett. Gyakorlatilag mindenkivel levelezett. Ő volt a kapocs a XIX. és a XX. század között, hiszen levelezőtársai között megtaláljuk Jókait és Nemes Nagy Ágnest is.– Nem könnyű a kérdés, nem könnyű rá válaszolni. A kérdés itt az, szétválasztható-e a szerző és a személy. Szerintem nem lehet kettéválasztani. Az Aranysárkányt, a Pacsirtát, az Esti Kornélt és a szélsőjobboldali politikai újságcikkeket ugyanaz az író és biológiai személy írta, ugyanaz a kéz, ugyanaz a toll. Nem azzal tisztelünk meg egy írót, ha csak a szépet és jót mondjuk el róla, hanem ha megpróbáljuk őt minél jobban megismerni.– Radnóti Miklósné 70 éven keresztül gondozta férje hagyatékát. Az első ember, aki elnyerte a bizalmát, Ferencz Győző volt, az ő monográfiája Radnótiról megkerülhetetlen. Amilyen segítséget én kaptam Radnótinétól, az a háttéranyag volt, ami a speciális kutatásaimhoz szükséges. Kezdetben Radnóti dedikációival foglalkoztam. Gyarmati Fanni értelemszerűen olyan tudás birtokosa volt, mint rajta kívül senki más: címzetteket azonosított be, és tényleg mindenkiről tudta, ki ki volt. Sok adatot kaptam tőle, nem volt rossz belépő azzal odamenni az emberekhez dokumentumok reményében, hogy engem Radnótiné küldött. A legjobb ajánlólevél ő maga volt, és pótolhatatlan tudás. Sohasem találkoztunk, de telefonon sűrűn beszélgettünk, furcsa módon ő hívott először, hogy miben tudna segíteni. Ma már ő maga is, naplói révén, alanyi jogon, fontos író – és nem csak feleség.– A független, szakmai elismeréseket mind megbecsülöm. Az állami díjak pedig elkerültek eddig. Két legutóbbi kötetem, bár más-más jellegű, díjra érdemesnek találtatott, és ez azért, valljuk be, jólesett.– Meglehetősen sok mindenen dolgozom egyszerre. Egy tanulmánykötet darabjait írom Radnótiról: a sok forrásközlés után jöhet az értelmezés. Emellett a szekszárdi-szegedi költő, Baka István levelezését és dedikációit próbálom összeállítani. Utóbbihoz még gyűlik az anyag, de én már látom, hogy szép kötet lesz.