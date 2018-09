Böjte Csaba fővárosi koncertjére utaztak a gyerekek

Tizenöt gyerek indult útnak csütörtökön Szegedről. Fotók: Török János

Tizenöt sajátos nevelési igényű gyermek utazott csütörtökön a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményből Budapestre, a Papp László arénában tartott Jobb velünk a világ koncertre. Az idén 25 éve Erdélyben alapított Szent Ferenc Alapítvány és a 10 éves Jobb Velünk a Világ! programot szervező Nem Adom Fel Alapítvány jótékonysági programjának az volt a célja, hogy megmutassák, mindenkinek, akármilyen hátrányos helyzetben is van, lehetősége van úgy élni, hogy általa is jobb legyen a világ.A Böjte Csaba nevével fémjelzett rendezvényen a szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club támogatásával tudtak részt venni Csongrád megyei fiatalok: a klub fedezte útiköltségüket, belépőiket és úti csomagokat is biztosított számukra. A csapatban hatodik–nyolcadik osztályos gyerekek voltak – köztük autista és tanulásban akadályozott fiatalok is. Őket közösségi munkájuk, tanulmányi eredményük vagy sportteljesítményük alapján választották ki. A csapattal két pedagógus és a szegedi Rotaract Klub két képviselője utazott kísérőként.