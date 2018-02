Bolygók közti zenés utazásra hív a szegedi szimfonikusok

A szimfonikusok a Korzó Zeneházban próbálnak Molnár László vezényletével - nem is fért fel minden zenész a színpadra. Fotó: Frank Yvette

Látványos, zenés asztrológialeckét kaphat a nagyszínházba látogató közönség a Szegedi Szimfonikus Zenekar és M. Kecskés András pantomimművész jóvoltából - a holnap 11 órakor kezdődő matinékoncerten Gustav Holst Planéták című szvitjét adják elő.- Gustav Holst angol zeneszerző, aki Bartóknak és Kodálynak volt kortársa, az első világháború alatt írta meg a Planéták című héttételes szvitjét - mutatta be röviden Molnár László karmester a szerzőt. - A darabban mégsem kap túl nagy szerepet a háború, legfeljebb annyit, hogy az első tétel a Mars, a háború hozója. Ezután következik Vénusz, a béke, Merkúr, a szárnyas hírhozó, Jupiter, a boldogságot hozó - mindegyik bolygó tétele teljesen más hangulatot áraszt.

A hét bolygónak egy-egy tételt szentelő Planéták Holst legnépszerűbb alkotása, amely többek között a Csillagok háborújának legendás filmzenéjét is ihlette. A szegedi koncert különlegességét pedig az adja, hogy több mint hetven zenész játssza az egyórás művet: az egész színpadot elfoglaló zenekar körbeöleli M. Kecskés András pantomimes kis színpadát. A huszadik század elején ismert univerzumban kalauzoló koncert műsorvezetője Lukácsházi Győző, a színpadi látványt Toronykőy Attila rendező tervezte.- Sosem dolgoztam még együtt ekkora zenekarral - árulta el Toronykőy Attila . - M. Kecskés András azt kérte, hogy egy kis színpadon lehessen a zenészek között. Táncosként kiegészíti a zenei élményt egy különleges látványvilággal - a háta mögött egy fehér operafóliára vetítenek a bolygókról, univerzumról. Úgy helyeztük el a vetítőt, hogy időnként be tudjon állni elé a pantomimművész, és a saját árnyéka megjelenjen a vásznon is: így nemcsak tánc, hanem fényjáték is születik.