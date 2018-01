Bombariadó miatt kiürítették az újszegedi sportcsarnokot

Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskolája és Szakiskolája

Mindenkit visszaengedtek az épületbe. A szalagavatót most már elkezdhetik a diákok.1100 vacsorajegyet adtak el és 1400 embert érinthet a bombariadó. A fiatalok még mindig várnak a visszaengedésre.A rendőrség mindenkit hátrébb terelt a sportcsarnoktól és elkezdte a parkoló autók átvizsgálását.MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont aluájába terelték be a diákok egy részét. Többen pedig a környező vendéglátóhelyekre húzódtak be a hideg elől.A sportcsarnokból kiküldték atanulóit, akik épp a szalagavatójukat tartották. Ezzel egy időben a gyerek-vízilabdásokat, edzés közben küldték ki a medencéből. Ők most mezítláb várakoznak a hideg betonon. A helyszínre egy mentő is érkezett.A Facebookra érkezett kommentek szerint a a fiatalok még mindig a sportcsarnok előtt dideregnek, mert több diáknak sem adták ki a kabátjukat a kiürítés során.