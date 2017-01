Botka László elrendelte a szmogriadó riasztási fokozatát - keddtől élnek az intézkedések

A szmogriadó riasztási fokozatát rendelte el Szegeden Botka László polgármester a városi védelmi bizottság vezetőjeként. A mostaninál enyhébb, tájékoztatási fokozatot már többször alkalmazták az elmúlt években Szegeden – legutóbb idén január 3. és özött –, a riasztási fokozat bevezetésére viszont eddig még nem volt példa. Szeged mellett Budapesten, Nyíregyházán és Salgótarjánban is a riasztási fokozat van érvényben - a helyzetről korábban itt és itt írtunk részletesebben.

Riasztási fokozatban

A vonatkozó kormány- és minisztériumi rendeletek szerint amennyiben egymást követő két napon a szálló por mennyisége meghaladja a 100 mikrogramm per köbmétert, és az időjárási helyzet a következő napon nem javul, el kell rendelni a szmogriadó riasztási fokozatát. A veszély komoly: csak az első öt napon négyezren haltak meg az 1952-es londoni szmogban, ami december 5-étől 1953 tavaszáig tartott. A háború után megnövekedett autóforgalom és a rossz minőségű tüzelő a szélcsenddel együtt rendszeresen szmogot hozott létre a brit fővárosban. A szmogréteg 1953-ban napról napra vastagabb lett. A megrekedt füst miatt nappal is sötétség honolt Londonban. A legveszélyeztetettebbek a 45 és 65 év közöttiek és a csecsemők voltak. Az időszak végére tizenkétezer ember halálát írtak a szmog számlájára.

Az intézkedésre azért volt szükség, mert Szegeden szombat óta nagyon magas a szálló por mennyisége – napi átlaga a riasztási küszöb másfélszerese –, amely csak pár órára csökkent az egészségügyi határérték, légköbméterenként 50 mikrogamm szintjéig, majd újra emelkedni kezdett. 13 órakor már újra az egészségügyi határérté dupláját, a riasztási üszöbnek megfelelő mennyiséget mértek, és szintje folyamatosan emelkedett. Az Országos özegészségügyi özpont óta veszélyesnek értékeli Szeged levegőjét – húsz másik városéval együtt. Az aktuális helyzetről az idokep.hu szmogtérképe folyamatosan tájékoztat a Rózsa utcai mérőállomás adatai alapján.



Szeged polgármestere az egyelőre állandósult szélcsendes, hideg-párás, felhős időjárási helyzetre tekintettel szombatig rendelte el a szmogriadót. Az intézkedés részeként nem özlekedhetnek a városban a étütemű járművek, és kitiltja Szeged özigazgatási területéről az 5 tonnánál nehezebb tehergépjárműveket is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a városon átmennie sem szabad ezeknek a járműveknek. Tilos a belső égésű motorral ellátott, helyhez kötött berendezések (például aggregátorok, munkagépek) működtetése is, kivéve a tartalék áramforrásként használt aggregátorokat. A korlátozások betartását a rendőrség ellenőrzi. Aki megszegi, arra szabálysértési bírságot szabnak ki.



Az ipari üzemeket is arra éri Botka László, hogy ökkentsé a felére hőenergia- és technológiai eredetű porkibocsátásukat.



A korlátozás alól felmentést kapnak a tömegközlekedési járművek, a megkülönböztető jelzést használó, azzal rendelkező járművek vagy azok által közrefogott járműoszlop, a villanyautók, az intenzívebb katalizátorral felszerelt taxik, a közszükségleti áruszállítást, közszolgáltatást végző járművek, a polgári védelem, honvédség, katasztrófavédelem, a környezetvédelem és a közegészségügy járművei – amennyiben ilyen feladatukat teljesítik.



A korlátozó intézkedésekkel együtt a polgármester holnap üzemkezdettől pénteken üzemzárásig ingyenessé teszi a tömegközlekedést mindenkinek – amelyhez semmiféle iratra nincs szükség –, és arra kéri a lakosságot, hagyják otthon a kocsikat, vegyék igénybe az ingyenes villamos-, troli- és buszjáratokat. Mivel a szmog jelentős része a fa, szén és egyéb anyagok égetéséből származik, emellett azt kérik a lakosoktól, hogy a szilárdtüzelés helyett használjanak gáz- vagy elektromos fűtést.

Levegő nem, tea igen

A levegő magas szállópor-tartalma miatt a krónikus légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri panaszokkal küzdők ne menjenek az utcára, a kisgyerekeket ne vigyük ki a levegőre, és ne is nagyon szellőztessünk. Ajánlott viszont ilyenkor a sóoldatos orröblítés, illetve egyesek szerint használjunk ebben az időszakban erőteljes, csípős fűszereket, és igyunk sok gyógyteát. A kakukkfű, az édeskömény és az ánizs nagyon jó hatással van a tüdőnkre. Gargarizálhatunk zsályateával, ez elmulasztja a torokirritációt. Általános immunerősítő teák is segítenek átvészelni ezt az időszakot (csipkebogyó, bodza, hársfa, kamilla).

Kitiltották Pestről az autók harmadát

A fővárosban forgalomkorlátozást rendeltek el legalább csütörtökig azoknak a gépjárműveknek és motoroknak, amelyek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt (V.9) jelölő kód 4-nél kisebb szám szerepel, vagy amelyek forgalmi engedélyében egyáltalán nincs környezetvédelmi osztályt jelölő kód. A fővárost ezek a járművek csak az M0-sig közelíthetik meg, behajtani tilos nekik. Érdemes megnézni, milyen szám szerepel a forgalminkban, ugyanis aki megszegi a szabályt, 150 ezer forintos bírságra számíthat. A Totalcar autós portál szerint az érintett autók túlnyomó többségét 2000 előtt gyártották, köztük a régi Suzuki Swifteket és Opel Astrákat, illetve a frissen behozott használt autók zömét. Becslésük szerint a hazai gépjárműállomány harmadát kitiltották most Budapestről.