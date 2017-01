Botka Lászlóval tárgyalt Szegeden, majd a határra is kilátogatott Orbán Viktor

Beigazolódott, amit hallottunk, Orbán Viktor az egyeztetés és a sajtótájékoztató után kilátogatott a határra is. A régi Röszkei Határátkelőnél kezdte a látogatást, amelyet Facebook-oldalán is dokumentált.

Most jött ki a Fidesz irodából Orbán Viktor, Lázár János, B. Nagy László és Nógrádi Tibor a frakcióvezető helyi elnök. Szintén velük együtt jött ki Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Úgy hallottuk, hogy a miniszterelnök mielőtt visszautazik a fővárosba, még a határra is ellátogat.

A Viktor Hugo utcai Fidesz iroda előtt két férfit látunk strázsálni, az utcában parkol az a kisbusz, amivel reggel Orbán Viktor érkezett. A konvoj más autóit is látjuk az utcában. Vélhetően a miniszterelnök odabent tárgyal még a helyi fideszes politikusokkal.

Vége a sajtótájékoztatónak. A végén is mosolyogva fogott kezet Orbán és Botka. Kiürült a terem. Úgy tudjuk, Orbán Viktor azonnal utazik vissza Budapestre, nem terveztek neki más szegedi programot.

A 444.hu és az Index érdezi, támogatja-e a kormány, hogy népszavazással döntsenek a budapesti olimpiáról. Orbán azt válaszolta, várjá meg az aláírásgyűjtés végét, utána mondja el az álláspontját, de ha szerinte az emberek akarnak erről dönteni, akkor az emberek fognak erről dönteni. Orbán érdésre válaszolva elmondta, Szeged a legminőségibb iparágak városa lehet. Az ATV érdezi, lesz Orbán-Botka miniszterelnö -jelölti vita jövőre? Orbán elmondta, komoly polgármesterrel tárgyalt, akinek komoly tervei vannak, amiket megvalósítanak, akárhogyan is alakulnak a politika fuvallatai az elkövetkező években Magyarországon. A vitát pedig majd az idő eldönti. Orbán a Délmagyarország érdésére elmondta, amire kezet adott a kormány, betartja a szavát. Szeged esetében alsó hangon 50, felső hangon 70 milliárdos támogatási csomagról döntöttek és írtak alá megállapodás.

Orbán öszönetet mondott a meghívásért és az eredményes tárgyalásért. Nyilván a nagy sajtóérdeklődés Szeged városának szól - mondta mosolyogva. Ez az élet rendje, vannak ellenzéki vezetésű városok - mondta Orbán. Szeged 100 években méri a saját életét, míg a kormányok 4, az önkormányzatok 5 évben - mutatott rá a kormányfő. Szegednek minden oka megvan, hogy aspiráljon egy nagy regionális özponti szerepre. Mindkettőnk célja, hogy Szeged komoly regionális özponttá váljon, vagy ha már ilyen, akkor ezt erősítse. Szeged fekvése nagyon jó, ami erre predesztinálja, ráadásul komoly szellemi özpont. Orbán hangsúlyozta, elvittek 25 milliárd adósságot az elmúlt években, ami szerinte sokat segített a városnak. Az észak-déli tengelyt szeretnének kialakítani, az M47-est - korábbi tervekben M9-es volt - négysávúsítaná , és összekötné Szegedet Debrecennel és Miskolccal. A kormány vállalja a szegei reptér fejlesztését is. Orbán özölte, az élelmiszer-gazdaságot is fejlesztené , ami komoly beruházással jár együtt, és ötődik az ipari parkhoz. Rekonstruáljá a Belvárosi hidat, fejlesztik a rakpartot és a Tisza Szeged főutcája projektet. Szeged lehet az első magyar város, ahol kizárólag elektromos tömegközlekedés lesz évek múlva, ehhez észítenek terveket. A Mars teret visszakaphatja a város az államtól, és elköltöztetik a a buszpályaudvart, aminek öltségét a kormány vállalta magára. Orbán elmondta, a Széchenyi teret rekonstruáljá , aminek öltségét szintén a kormányzat fedezi majd. A kormányfő elmondta, megállapodtak egy új fedett uszoda építéséről, ami 7 milliárdba kerül, és vállalja a kormány egy új sportcsarnok, valamint egy új, szabadtéri atlétikai centrum megépítését. Jönnek a érdések.

ét és fél órán át, amely a régiót is erősíti. Ehhez további uniós és kormányzati forrásra van szükség. A legfontosabb projekt az új szegedi déli Tisza-híd, amely 40 milliárdba kerül. Ennek forrásáról már részben intézkedett a kormány, de továbbiakra is szükség van. A lézerközpontról elmondta, zajlik az ELI műszaki átadása, a

és és dinamikus fejlődéséről volt híres, több mint 300 milliárd forint uniós forrást nyert a város. Most is 104 beruházás zajlik a városban. Orbánnal 19 újabb fejlesztési projektről tárgyalt Botka

A szegedi városháza előtti szakaszt lezárták, csak engedéllyel lehet behajtani. Polgárőrök terelik el az autókat, a Kiss Ernő utca felől érkezőket. Gyülekezik a sajtó is, rengeteg a fotós, kamerás, nagy az érdeklődés. Egy helyi civil aktivista, Dovalovszki András is a helyszínen várja a miniszterelnököt. A városházával szemben, a Széchenyi téren egy táblával a kezében várakozik. A táblára az van írva: Isten hozta miniszterelnök úr! Remélem gyorsan viszi is!



Csepreghy Nándort,

parlamenti államtitkárt egy szürke autó hozta a városházához. A pologármesteri kabinet munkatársa, Ökrös Tamás fogadta.