Brit embercsempész ellen emeltek vádat Szegeden - európai elfogatóparancs alapján kapták el Hollandiában

30 embert zsúfolt be a raktérbe, veszélyeztette az életüket azzal is, ahogyan megpróbált elmenekülni a rendőrök elől. Végül az autót is hátrahagyta Bordánynál. Európai elfogatóparancs alapján Hollandiában fogták el.

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt azzal a brit állampolgárságú, iraki származású férfival szemben, aki 2015. augusztus 22-én harminc személynek nyújtott segítséget ahhoz, hogy Szerbiából Magyarországra illegálisan belépjenek. A vád szerint az elkövető gépkocsit vásárolt Budapesten azért, hogy határátlépésre engedéllyel nem rendelkező külföldi személyeket szállítson, pénz ellenében, a szerb-magyar határ közeléből Nyugat-Európába. A vádlott 2015. augusztus 22-én, este, Ásotthalom közelében, felvette a szerb-magyar zöldhatáron mások által átkísért személyeket. A vádlott ezután Budapest felé indult. A gépkocsi rakterében érdemi szellőzés nem volt, kevés légcsere mellett a sötét, meleg, fülledt raktérbe bezsúfolt migránsoknak a mintegy fél óráig tartó szállítás fokozott testi és lelki gyötrelmet okozott.

A vád szerint a rendőrök Ásotthalomnál észlelték a járművet, ami túlterheltnek tűnt, ezért igazoltatni akarták. A vádlott a jelzésre nem állt meg, hanem felgyorsított. A vádlott a gépkocsival több alkalommal átment a szembe sávba, kanyarodás közben majdnem felborult. A vádlott Bordány mellett a kocsiból kiugrott, az út melletti gyümölcsösbe futott, majd elmenekült. A hátrahagyott gépjárműben ülő személyeket a rendőrök igazoltatták, ők magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét igazolni nem tudták. A Szegedi Járásbíróság a vádlottal szemben, miután a nyomozó hatóság a bűncselekménnyel gyanúsítható elkövető személyét megállapította, 2016 júniusában európai elfogató parancsot bocsátott ki, ami alapján a holland hatóságok 2017 júliusában az elkövetőt elfogták, majd októberben a magyar hatóságoknak átadták. A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség az előzetes letartóztatásban lévő vádlottal szemben több személynek segítséget nyújtva, vagyoni haszonszerzés végett, a csempészett személyek sanyargatásával elkövetett embercsempészés bűntette miatt emelt vádat. A kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény miatt az ügyészség a terhelttel szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.



Hasonló körülmények között 2015 augusztusában 54 férfi, 8 nő és 4 gyermek fulladt meg egy szellőzés nélküli hűtőkamionban, még Magyarország területén. A járművet a csempészek Parndorfnál hagyták hátra - jelenleg zajlik a perük a Kecskeméti T9örvényszéken, június 14-én hirdethetnek ítéletet.