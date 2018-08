Búcsúzunk Székhelyi Józseftől

Fotó: Karnok Csaba

Jocókám!



Nem erről volt szó! Abban maradtunk, ha felépül az új színházam, ott leszel mint Halpern, mert Te is felépülsz. Tudjuk, sokat játszol, így nehéz lesz egyeztetni, de biztos lesz egy nap minden hónapban, hogy színpadra lépj.

És most itt hagyod az egészet a francba? Most mit csináljak azzal a rengeteg jeggyel, amit titokban elígértem a rajongóidnak? Rólam nem is beszélve, aki minden alkalommal a takarásból, a függöny mögül néztem, ahogy állsz a sírnál, és sírva röhögtem teli pofával a nézőkkel együtt.



Akkor most hogy? Álljak én a Te sírodnál? Nem akarok sírni! Te is tudod, ez hülyeség! Persze, Te most somolyogsz, Neked könnyű itt hagyni minket a szarban. Te, mocskos szájú Thersites. Húúú, az de jó volt!

Ott kellett volna maradni Kecskeméten, nem mozdulni sem térben, sem időben, ott kivárni, míg minden elpárolog az emlékezés torokszorító leheletében. Nem hordani a terheket, izzadva, nyögve élted fáradalmin...

De most vége van. A függöny legördült,



Komisz darab volt...



Édes Hamlet, odavagy:



Nincs a világon szer, mitől kigyógyulj...



Nincs tovább, meghalni – elszunnyadni – és alunni… semmi több… talán álmodni... a többi néma csend...

A halál nem jelent semmit, csak átmentél a túloldalra.



Sírva ölellek, egyeztess odaát:



a Jegypénztáros...



Gáti Oszkár

Székhelyi József a Pillantás a hídról próbáján. FOTÓ: Karnok Csaba

Ovisoknak mondott mesét Székhelyi József 2011-ben. FOTÓ: Schmidt Andrea

Pásztor Erzsi és Székhelyi József a Cirkuszhercegnőben. Fotó: Schmidt Andrea

Motorral reklámozta a János vitézt. FOTÓ: Schmidt Andrea

A barát és a tenisz - „Előrement"

Az utolsó szelfi az utolsó teniszezés után tavaly júliusban: Székhelyi József és Pluzsik Tamás.

„Huszonévesen is éppolyan szertartásosan lefeküdtem ebéd után egy fél órára, mint most. Akkor is éppolyan zaklatottan zajlottak a napjaim, mint most. Ez a mesterségem keszonbetegsége, rángat minket az élet." (2011)„Jó anyagot öröm magyarítani. Placebó ez, hiszen ha már nem filmezhetünk annyit, mint az amcsik, legalább azt képzeljük, hogy mi vagyunk a vásznon. Volt persze, hogy egy vérpartizán bolgár sorozatba, azt hittem, belepusztulok. Élvezet volt viszont Vili, a veréb Tolnay Klárival, Az erdő kapitánya Csákányi Lacival, a Simpson család, de édes volt a hetven mázsányi Starsky és Hutch. Korlátlan szabadságot kaptam a Kincs, ami nincsben, ahol megírt szöveg nélkül karattyolhattam egy bennszülött alá valamit. Sóvárogni is szoktam, ha valami olyan remek filmből maradok ki, mint a Macskafogó. " (2009)„A hatalom dolga csupán annyi lenne, hogy azt mondja, az én nagyságom és tehetségem abban áll, hogy megteremtem számodra – a színház számára – a kereteket, te pedig élj vele! Most te jössz! Ez lehetne az igazi, nagy szellem bizonyítéka, hisz a valódi nagyság elbírja a kritikát is." (2013)„Egyébként a helyzetre való tekintettel temérdek szabad időmben úgy döntöttem, hogy Székhelyiről Kerekesszékhelyire magyarosítom a nevem..." – mondta csípőprotézis-beültetése után. (2008)– Székhelyi Jocóról mindenki tudta, hogy imád teniszezni. Egy soproni próbán, amit én fotóztam, fájt a feje, vittem neki gyógyszert. Hálásan köszönte, aztán rögtön meg is beszéltünk egy partit. Mindez éppen 25 éve történt, azóta az ország számos pályáján ütöttük a labdát, miközben egyre mélyült a barátságunk – meséli Székhelyi József könyveivel a kezében, könnyekkel a szemében Pluzsik Tamás, a soproni barát.Kapcsolatukat kezdetben a közös ismerősök, a hasonló gondolkodás és persze a tenisz alapozta meg, ám a negyed évszázad alatt a barátságot ezer közös élmény mélyítette.– Megyek Sopiba! Otthon vagytok? Hányszor hallottam ezt a telefonban...! Sokat volt nálunk, ő volt az egyetlen, akinek a feleségem megengedte, hogy rágyújtson a lakásban. A fiai nálunk nyaraltak, a mi fiunk pedig náluk. Nehéz lenne a sok közös élmény és gondolat közül egyet kiemelni. A humora, az állandó ugratásai, a hangja, amikor a telefonba mint Homer Simpson jelentkezett be… – nagyon fog hiányozni. Nem csak színészi tehetség volt, kitűnően rajzolt, festett és írt... – hívja fel a figyelmet barátja sokszínűségére Pluzsik Tamás. Halála napján is hívta a számát, de a telefont fia vette fel. Ígérte, ha apja felébred, visszahívja. Már nem tehette meg, a betegségtől elgyötört, levegőért kapkodó hang helyett Székhelyi József halálhíre hozott dermesztő perceket Pluzsikéknak. Az emlékek most felerősödnek, a régvolt percek különös hangsúlyt nyernek...– Két soproni darabban egészen rendkívüli volt, tudom, hogy önmaga is így ítélte ezt meg. Az egyik az EdmundKean, a másik a Szentek kútja. Utóbbiban Hacser Józsa volt a partnere, s Jocó egy vak férfit alakított. A mozdulatai, az apró rezdülései is tökéletesek voltak. Alapító tagja volt az önálló soproni színháznak, s tudom, mindig szívesen jött ide. Mi pedig mindig nagy örömmel vártuk... Most pedig fáj, de búcsúzunk. Jocó előrement... – zárta szomorúan a jóbarát.