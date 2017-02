Budapest lemondja az olimpiát - majd Szeged megrendezi!

Szerda este jött a hír, hogy a kormány javasolja a budapesti közgyűlésnek a 2024-es olimpiai pályázat visszavonását. Mi azt mondjuk, ne adjuk fel ilyen könnyen: találtunk egy új helyszínt, méghozzá Szegedet. A miniszterelnök új uszodát ígért, a megyés püspök 10 milliárdos támogatást kap a Szegedi Ifjúsági Centrumra, amely egy hatezer férőhelyes futballstadiont és sportcsarnokot is magába foglal. Sportcsarnok a miniszterelnöki ígéret szerint épül az új uszoda mellett is, atlétikai pálya pedig a Hattyas soron. A kajak-kenu versenyszámokat pedig egyébként is a Maty-éren rendeznék - jöjjön hát minden más is! Az már kiderült, hogy mi is merünk nagyot álmodni: például műanyag lesiklópályát a vértói dombra.

Az olimpiai logón sem kellene sokat változtatni.

Na de most nem a téli, hanem a nyári olimpiáról van szó. Sportrovatos kollégával konzultálva kiderült: szinte minden versenyszámot meg lehetne rendezni a napfény városában. Az új uszodával együtt már három létesítményben lehetne úszószámokat rendezni, és bár futballstadionból kicsit kevés lesz, akár ki is lehet tolni az olimpia időtartamát. Végül is Szeged mediterrán város, nem sietünk sehová. Végszükség esetén be lehetne vonni Hódmezővásárhelyet is, hiszen addigra száguld majd a tram-train - biztosak vagyunk benne, hogy példás összefogás bontakozna ki az olimpia érdekében.

Az Etelka sorra tervezett uszoda látványterve. Lesz itt minden 2024-re, mint a búcsúban!

A kajak-kenu versenyszámokat, mint írtuk, egyébként is a Maty-éri olimpiai sportközpontban rendeznék. Az evezős versenyeknek akartak a fővárosban új pályát építeni. Megírtuk: az evezősöknek talán egy kicsit szűkebb a területük, nincs meg a megfelelő szélesség a nyolc pályához, amelyből hatot használnak, de aligha lenne olcsóbb az új pálya megépítése, mint a Maty-ér kiszélesítése. Mindenesetre már tárgytalan az ügy, és a Maty-ér korábban is sok emlékezetes evezős versenynek adott már otthont, köztük Európa- és világbajnokságnak is. Csak megoldjuk valahogy.



A Napfény Kemping helyére tervezett új ifjúsági centrumban és sportlétesítményben az atlétikai és vívó számokat is meg lehetne tartani. Futni bárhol lehet, csodás kör- és sugárútjainkon például, vagy az újszegedi ligetben. Előbbieken a forgalom szmogja nehezíthetné a versenyt - a fulladásos halál nyilván a nehezítés körébe tartozik -, utóbbi helyszínen olykor szatírok. Egyedül a gyeplabda és a vadvízi evezés marad, amivel nem boldogulnánk - a stadion kicsi a gyeplabdához, a Tisza pedig nem elég vad a vadvízi evezéshez a nyári olimpia idején. Egy jó kis jégzajlás sokat dobna a dolgon, de ezt viszonylag nehéz lenne nyárra megszervezni - pedig szemétszedéssel nehezítve a környezetbarát olimpia címet is elnyerhetnénk. Na mindegy, egyszerűbb építeni addig egy pályát - erre csak telne, hiszen a többi sportlétesítmény rendelkezésre áll, felépítésükre nem kell költeni. A low budget olimpia költségeiből persze lopni is nehezebb lenne, de valamit valamiért.

Lerobbanó metrók sincsenek



"Ha Budapestnek nincs szüksége olimpiára, Szeged szívesen megrendezné azt, ugyanis itt nincsenek lerobbanó metrók és kigyulladó buszok" - vetette fel a Fiatal Aktivisták egy Szegedi Olimpiáért Mozgalom (saját érdekükben kérjük olvasóinkat, ne olvassák össze a szavak kezdőbetűit!). "Ha Budapestnek nem tetszik az emberléptékű olimpia terve, akkor Szeged megvalósítja azt!" Vásárhely és a tram-train is előkerül a társaság sajtóközleményében: na látják, nem is akkora hülyeség!

