Büdös, hangos, de ártalmatlan: a legapróbb réseken át is jönnek az idegesítő poloskák

Vegyszerrel öt-hét hétig távol lehet tartani a poloskákat a kedvelt búvóhelyeiktől – mondja Horváth István. Fotók: Karnok Csaba

– Ma reggel éppen a fürdőkádban találtam egy poloskát. Általában a kiteregetett ruhákkal sikerül behozni a lakásba, hiába rázom ki előtte az összeset – bosszankodott a már most elkezdődött invázióra Jenei Tímea. – A legrosszabb az volt, amikor egyszer az egyik blúzomon zöld bogyókat találtam hajtogatás közben. Nem tudtam, mi az, de kidobtam. Később kiderült, hogy a poloska petéi voltak, amik ki is keltek a lakásban.A mezei poloskák a hideg idő közeledtével jelennek meg a lakásoknál, házaknál. Egyes térségekben akár inváziószerű mennyiségben is jelen lehetnek, miközben áttelelő helyet keresnek maguknak. Mivel az elmúlt napokban már igen hűvösek voltak a reggelek, az első, fázós egyedek már próbálkoznak. A helyzet pedig a következő időszakban minden bizonnyal csak rosszabb lesz.

Fotó: Karnok Csaba

A poloskáknak jellegzetes szaguk miatt nincs természetes ellenségük, így a populáció évről évre szaporodik. Ráadásul kiválóan átvészelik a fagyokat is, hiszen bár 1 fok alatt megdermednek, amint felmelegszik az idő, újra életre kelnek. Így egy kemény tél sem tudja megtizedelni az állományt.Jó hír, hogy az emberre teljesen ártalmatlanok: mivel növényi nedvekkel táplálkoznak, se nem csípnek, se nem támadnak. Jelenlétük azonban így is kellemetlen, hiszen minél többen vannak, annál inkább érezhetővé válik a bűzük – a lakásban is. Ráadásul hangos repülésük miatt akkor sem lehet őket figyelmen kívül hagyni, amikor éppen nem büdösítenek be, vagy nem hagynak foltot a kiteregetett, tiszta ruhán.

– Minden ősszel gyorsan megjelennek, és próbálják bebiztosítani magukat a téli túléléshez – mondta Horváth István, a Fedóra Extra Kft. ügyvezetője. – Műanyag nyílászárók szellőztetőrésébe, lapostetős házak bádoglemezei közé, verébdeszkák mögé húzódnak be, illetve ezeken keresztül jutnak be a lakásokba is. A mezőgazdaságban, mivel a növények szárának nedveit szívják ki, speciális rovarölőkkel tudnak védekezni ellenük. Otthon viszont csak egészségügyi mérgek állnak erre a célra rendelkezésre.A szakember elmondta, akár a boltokban kapható szerekkel is le lehet fújni az ajtók, ablakok kereteit, mindenképpen hatékonyabb azonban, ha szakképzett rovarirtó cég segítségét kérik. – Mi célzottan oda tudjuk bejuttatni a szert, amelyekről tapasztalatból tudjuk, hogy a poloskák kedvelt búvóhelyei. A hatás pedig 5-7 hétig is kitart, ráadásul nemcsak a poloskákat, hanem a hangyákat, csótányokat is távol tartja.