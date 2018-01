Carmen itt meghal

Bizet Carmenjéből az is ismer részleteket, aki még életében nem járt operában, a szegedi operalátogatók pedig jó eséllyel egy évtized alatt legalább kétféle verziót láthatnak.A legtöbbször színpadra állított opera ma este debütáló verzióját Keszég László rendezi – szerinte a történet alapproblémái, érzelmi viharai ugyanazok maradnak, akármikor mutatják be a Carment, feltehetjük a kérdést, hogy miért követnek el az emberek olyat, amit nem is gondolnának magukról.Ugyanez foglalkoztatja a Don Josét alakító Turpinszky Gippert Bélát is, aki László Boldizsárral osztozik a szerepen. „Mikor válik gyilkossá José?" – gondolkozott a próbák során, és reméli, hogy a négyfelvonásos, francia nyelven előadott opera végén kiderül a válasz.A csábító, szabad Carmen Laczák Boglárka nagy szerepálma volt: rendkívül élvezte a próbafolyamatot is, és nagyon sok hasonlóságot fedezett fel saját maga és karaktere között. A címszerepet énekli még Gaál-Wéber Ildikó, a vadóc Carmen ellenpontját, Micaelát pedig Ferenczy Orsolya és Kónya Krisztina alakítja.Cseh Antalt mindkét szereposztásban láthatják, de más karaktert alakítva: egyszer Escamillót alakítja, Réti Attilával osztva a szerepet, majd Zunigaként tűnik fel, Altorjay Tamást váltva. A cigánylányokat Somogyvári Tímea Zita, Baracskai Judit, Horák Renáta és Máthé Beáta, a csempészeket Bónus Gábor, Börcsök Bálint, Andrejcsik István és Szélpál Szilveszter játssza.Morales szerepében Major Attila és Taletovics Milán tűnik fel. Árvai György letisztult díszletéhez a két díjnyertes jelmeztervező, Szűcs Edit és Papp Janó készítette az öltözékeket.„A rendezői koncepciót a modernizálásra való vágy alakította, az, hogy hogyan lehet a Carmen-sztereotípiákat lebontani" – mondta el a darabról és látványvilágáról Szűcs Edit, aki többek között az Oscar-díjas Saul fia jelmezterveit is jegyzi. A koreográfiákat a hazai kortárs tánc egyik legismertebb alkotója, Gergye Krisztián készítette, a szegedi szimfonikusokat Gyüdi Sándor és Koczka Ferenc vezényli.