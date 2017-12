Carmen, Parti Nagy és Arany jön a színházba

Színházbarát iskolák

A szegedi teátrum színházbarát iskola pályázatának kihirdették a győzteseit: a szegedi általános iskola kategóriában az Arany János Általános Iskola, a vidéki intézmények közül a Kisteleki Általános Iskola és Kollégium nyert. A szegedi középfokú tanintézmények közül az SZSZC Déri Miksa Szakgimnázium kapta az elismerést.

A hónap közepén, január 16-án újabb Háy János-darab érkezik a kisszínházba: a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház adja elő a Rák Jóska, dán királyfi című rendszerváltó játékát. Sipos Imre rendezésében Pataki Ferenc alakítja a polgármestert, az egykori tsz-elnököt, jelenleg földbirtokost, egyben Claudius királyt pedig Őze Áron.A MASZK Egyesület szervezésében a szombati vendégjáték, A mi Józsink/Erzsike után január 18-án ismét visszatér a kortárs a kisszínházba, ezúttal Néder Panni rendezésében. Parti Nagy Lajos öt különböző, könnyű etűdöt írt egy férfira és egy nőre: ez az Átriumklorid, amelyben a két művész, Bíró Kriszta és a szegedi kötődésű Hevér Gábor ötször átalakul, és a magánélet legintimebb szféráiról mesél.A teátrum január 26-i premierje, a Carmen az operai „leg"-ek halmozója, címszerepe a mezzoszopránok álma – ezzel Laczák Boglárka is egyetért, akinek régi vágya vált valóra Carmennel. Keszég László első szegedi operarendezése lesz Bizet műve, az Escamillo mellett Zunigát is éneklő Cseh Antalnak pedig ez a századik szerepe.Az újragondolt klasszikusok sorát zárja a Kováts Kriszta ötletéből született Arany-óra: január 29-én két alkalommal is előadják Arany János legismertebb balladáit a cappella feldolgozásban. Kováts Krisztának és a Fool Moon együttesnek Szirtes Edina Mókus írt új dalokat, amelyhez a könnyűzenei hangzást Keönch László Farkas és Fekete János Jammal beatboxosok adják. Az estnek különleges látványvilágot biztosítanak Farkas Gábor Gábriel helyben készült rajzai.