Cece el is durrant: füstöltek az autógumik Csengelén - galéria

Stílusosan egy BMW motorháztető mutatta az irányt az V. Csengelei Lada és BMW Találkozó új helyszínére, a piactérre, ahol a szombati kürtőskalácsevő versenyen az is kiderült, hogy Kormányos Sándor polgármester bizony gyorsabban megette a madzagra lógatott édességet, mint Csókási Zoltán alpolgármester.A település hagyományos sportnapja öt éve alakult át a Ladások és BMW-sek nagyszabású találkozójává Csányi Róbert szervezésében, amelyen külön díjazták a legszebb épített és gyári járműveket is. Tihanyból, sőt még Jászberényből is jöttek a találkozóra, utóbbi településről Szabó Csaba egy Lada 2107 gazdájaként a legmesszebbről érkezettnek járó különdíjat érdemelte ki. Az orosz AvtoVAZ járműgyártó vállalat gépkocsimárkájánál maradva a találkozó legszebb gyári Ladájának a nyárlőrinci Kerekes Tamás autóját választották, míg épített kategóriában a kecskeméti Tót Tamás Lada 2107-esét díjazták. A BMW-k gyári kategóriájában egy E90-es diadalmaskodott, ami a dabasi Volentén István tulajdona, a legszebb építettnek pedig egy E46-os bizonyult, amivel Táborosi Csaba Csólyospálosról érkezett Csengelére.A leglátványosabb, sokak által várt program a pörgés-forgás névre keresztelt bemutató volt, amelyen füstöltek az autógumik. A Kistelekről érkezett Cece BMW-jének a gumija el is durrant, amit nagy tapssal fogadott a közönség, s ugyancsak ováció fogadta, amikor a balástyai Dékány János autójának egyik hátsó kereke is darabokra hullott.A benzingőzbe és gumifüstbe burkolódzó találkozó felvonulással, majd hajnalig tartó bulival zárult.