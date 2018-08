Civil kezdeményezés Szegedért - mozgalmat alapított Szabó Bálint

Fotók: Frank Yvette

– A mozgalom alapítói olyan civil, pártokhoz nem kötődő személyek, akik a maguk területén maradandót alkottak Szegeden, s nem azt nézték eddig sem, hogy mit adhat nekik a város, hanem azt, hogy ők mit adhatnak lakókörnyezetüknek. Célunk konkrét ügyek felkarolása, és az, hogy a szegedieket minél szélesebb körben bevonjuk a helyi közéletbe – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Szabó Bálint jogász, a mozgalom alapítója. Megjegyezte, szerveződésükre nem lenne szükség, ha jól mennének a dolgok Szegeden, s egyes témákban a regnáló városvezetés vagy akár a helyi ellenzék irányában is megfogalmaznak majd kritikákat. Emellett egy-egy témában segíthetik is őket, hiszen vannak olyan ügyek, amiket egy párt nem képes megoldani. Szabó azt mondta, a szegedi közgyűlés tagjai felé javaslatokkal is élnek, a parkolás és a közlekedés témakörében már van konstruktív javaslatuk.Ezenfelül a meglévő, korábban felkarolt ügyeket továbbviszik, továbbá a következő negyedévben minden városrészre kiterjedő problématérképet készít a Mindenki Szegedért Mozgalom, amit a közvélemény elé tárnak.– A mozgalom jelen formájában nem indulhat választáson, hiszen nem bejegyzett egyesületként működik – közölte Szabó Bálint újságírói kérdésre.Az alapítók között két tucat olyan helybelit találunk, akik az elmúlt időszakban egy-egy fontos helyi társadalmi ügyet kezdeményeztek, felkaroltak.A Mindenki Szegedért Mozgalom megtalálható a Facebookon, hamarosan weboldalt indítanak.